https://ria.ru/20250323/peskov-2006774622.html

Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине

Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине

Предстоит серьезная, кропотливая работа по ситуации вокруг Украины, обольщаться не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025

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дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

павел зарубин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предстоит серьезная, кропотливая работа по ситуации вокруг Украины, обольщаться не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, стоит ли обольщаться, поскольку "есть ощущение, что отношения" РФ и США "наладятся" и вот-вот решится украинский вопрос. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006772898.html

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россия, украина, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), павел зарубин, в мире