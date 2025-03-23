https://ria.ru/20250323/peskov-2006774622.html
Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине
Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине
Предстоит серьезная, кропотливая работа по ситуации вокруг Украины, обольщаться не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:14:00+03:00
2025-03-23T14:14:00+03:00
2025-03-23T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предстоит серьезная, кропотливая работа по ситуации вокруг Украины, обольщаться не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину на вопрос, стоит ли обольщаться, поскольку "есть ощущение, что отношения" РФ и США "наладятся" и вот-вот решится украинский вопрос. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006772898.html
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Песков рассказал о серьезной работе по ситуации на Украине
Песков: предстоит серьезная, кропотливая работа по ситуации вокруг Украины