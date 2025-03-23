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Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки

Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки - РИА Новости, 23.03.2025

Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки

РИА Новости ПЕРЕГОВОРЩИКИ РФ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ СДЕЛКИ БУДУТ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ НЮАНСЫ ВОКРУГ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ - ПЕСКОВ РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:52:00+03:00

2025-03-23T13:52:00+03:00

2025-03-23T13:52:00+03:00

россия

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РИА Новости ПЕРЕГОВОРЩИКИ РФ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ СДЕЛКИ БУДУТ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ НЮАНСЫ ВОКРУГ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ - ПЕСКОВ

россия

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2025

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россия