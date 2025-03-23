https://ria.ru/20250323/peskov-2006771149.html
Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки
Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки - РИА Новости, 23.03.2025
Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки
РИА Новости ПЕРЕГОВОРЩИКИ РФ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ СДЕЛКИ БУДУТ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ НЮАНСЫ ВОКРУГ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ - ПЕСКОВ РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:52:00+03:00
2025-03-23T13:52:00+03:00
2025-03-23T13:52:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
РИА Новости ПЕРЕГОВОРЩИКИ РФ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОЙ СДЕЛКИ БУДУТ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ НЮАНСЫ ВОКРУГ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ - ПЕСКОВ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Песков раскрыл детали обсуждения по возобновлению черноморской сделки
Песков: переговорщики от РФ обсудят детали возобновления черноморской сделки