https://ria.ru/20250323/peskov-2006770303.html

Песков рассказал о влиянии США на мировую политику

Песков рассказал о влиянии США на мировую политику - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал о влиянии США на мировую политику

Влияние США на мировую политику огромно, только глупый человек может его недооценивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:43:00+03:00

2025-03-23T13:43:00+03:00

2025-03-23T14:05:00+03:00

сша

дмитрий песков

россия

павел зарубин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Влияние США на мировую политику огромно, только глупый человек может его недооценивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, только глупый человек может недооценивать влияние Соединённых Штатов Америки на мировую политику. Это влияние огромно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, должны ли будут европейские лидеры в какой-то момент согласиться с президентом США Дональдом Трампом в подходе к украинскому урегулированию.Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250323/peskov-2006771238.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дмитрий песков, россия, павел зарубин, дональд трамп, в мире