https://ria.ru/20250323/peskov-2006770303.html
Песков рассказал о влиянии США на мировую политику
Песков рассказал о влиянии США на мировую политику - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал о влиянии США на мировую политику
Влияние США на мировую политику огромно, только глупый человек может его недооценивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:43:00+03:00
2025-03-23T13:43:00+03:00
2025-03-23T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Влияние США на мировую политику огромно, только глупый человек может его недооценивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, только глупый человек может недооценивать влияние Соединённых Штатов Америки на мировую политику. Это влияние огромно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, должны ли будут европейские лидеры в какой-то момент согласиться с президентом США Дональдом Трампом в подходе к украинскому урегулированию.Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006771238.html
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США, Дмитрий Песков, Россия, Павел Зарубин, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал о влиянии США на мировую политику
Песков: влияние США на мировую политику огромно, только глупый это недооценивает