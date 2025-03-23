https://ria.ru/20250323/peskov-2006762986.html

Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом

Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин был один. РИА Новости, 23.03.2025

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2025-03-23T12:27:00+03:00

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политика

сша

россия

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин был один. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Да", - ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, был ли Путин снова один во время телефонного разговора. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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политика, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире