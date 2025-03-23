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Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом
Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин был один. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:27:00+03:00
2025-03-23T12:27:00+03:00
2025-03-23T13:59:00+03:00
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владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин был один. Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. "Да", - ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, был ли Путин снова один во время телефонного разговора. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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Песков рассказал, кто присутствовал при разговоре Путина с Трампом
Песков: Путин во время разговора с Трампом был один