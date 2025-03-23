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Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа
Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа
Очередной телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был еще одним шагом к их личной встрече, уверен пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:04:00+03:00
2025-03-23T12:04:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Очередной телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был еще одним шагом к их личной встрече, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, можно ли считать состоявшийся 18 марта телефонный разговор Путина и Трампа еще одним шагом к личной встрече лидеров двух стран.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
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Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа был шагом к личной встрече