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Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа

Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

Песков раскрыл значение телефонного разговора Путина и Трампа

Очередной телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был еще одним шагом к их личной встрече, уверен пресс-секретарь... РИА Новости, 23.03.2025

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россия

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владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Очередной телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был еще одним шагом к их личной встрече, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Безусловно", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, можно ли считать состоявшийся 18 марта телефонный разговор Путина и Трампа еще одним шагом к личной встрече лидеров двух стран.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире