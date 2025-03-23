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Поведение украинской делегации на переговорах с США вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 23.03.2025
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21:34 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006826940.html
Поведение украинской делегации на переговорах с США вызвало ярость в Сети
Поведение украинской делегации на переговорах с США вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 23.03.2025
Поведение украинской делегации на переговорах с США вызвало ярость в Сети
Пользователи социальной сети X раскритиковали внешний вид украинской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:34:00+03:00
2025-03-23T21:34:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
совет федерации рф
рустем умеров
украина
россия
григорий карасин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали внешний вид украинской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде.Команда Владимира Зеленского выбрала для встречи зеленые брюки и кофты, американский блогер Lord Bebo увидел в этом тревожный сигнал."Украинская делегация снова оделась в зеленое! Покинув встречу с представителями США в Эр-Рияде, украинская делегация отказалась комментировать ход переговоров. &lt;...&gt; Они снова оделись в зеленое, чтобы бросить вызов США! Прекращение огня не приближается! Все прошло плохо", — написал он."Это хорошо для мира! Они выглядят гораздо менее уважаемыми в зеленых кофтах, несерьезные люди. Так что они получат худшие условия мира", — предложил альтернативный вывод комментатор."Патриотизм цвета рвоты", — добавил другой."Зеленый означает, что они хотят больше долларов", — отметил пользователь."Они носят зеленое, когда собираются просить американскую поддержку. Пусть они позорятся, как обычно, и продолжают быть злейшими врагами для самих же себя", — высказались в Сети."Они одеваются как клоуны", — прокомментировал читатель.Ранее в воскресенье замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса отказался комментировать переговоры с американской стороной. Он заявил, что никаких встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006814428.html
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
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Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
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в мире, сша, владимир зеленский, совет федерации рф, рустем умеров, украина, россия, григорий карасин
В мире, США, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Рустем Умеров, Украина, Россия, Григорий Карасин

Поведение украинской делегации на переговорах с США вызвало ярость в Сети

© AP Photo / Andrew HarnikАкция протеста у Белого дома в Вашингтоне
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали внешний вид украинской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде.
Команда Владимира Зеленского выбрала для встречи зеленые брюки и кофты, американский блогер Lord Bebo увидел в этом тревожный сигнал.
"Украинская делегация снова оделась в зеленое! Покинув встречу с представителями США в Эр-Рияде, украинская делегация отказалась комментировать ход переговоров. <...> Они снова оделись в зеленое, чтобы бросить вызов США! Прекращение огня не приближается! Все прошло плохо", — написал он.
"Это хорошо для мира! Они выглядят гораздо менее уважаемыми в зеленых кофтах, несерьезные люди. Так что они получат худшие условия мира", — предложил альтернативный вывод комментатор.
"Патриотизм цвета рвоты", — добавил другой.
"Зеленый означает, что они хотят больше долларов", — отметил пользователь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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"Они носят зеленое, когда собираются просить американскую поддержку. Пусть они позорятся, как обычно, и продолжают быть злейшими врагами для самих же себя", — высказались в Сети.
"Они одеваются как клоуны", — прокомментировал читатель.
Ранее в воскресенье замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса отказался комментировать переговоры с американской стороной. Он заявил, что никаких встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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В миреСШАВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФРустем УмеровУкраинаРоссияГригорий Карасин
 
 
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