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"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина - РИА Новости, 23.03.2025
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17:13 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006800846.html
"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина
"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина - РИА Новости, 23.03.2025
"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина
Российский президент Владимир Путин не уступил оппонентам ни в одном важном вопросе в переговорах по Украине, пишет газета Times. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T17:13:00+03:00
2025-03-23T17:13:00+03:00
в мире
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин не уступил оппонентам ни в одном важном вопросе в переговорах по Украине, пишет газета Times."Доселе мы видели лишь дискуссии между Украиной и ее западными союзниками о том, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать. Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не уступил ни в одном важном вопросе", — говорится в тексте.Однако, как отмечает автор, у Кремля есть "свои причины для изменения подхода". Марк Урбан также напомнил, как Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не признает суверенитет России над новыми регионами, но при этом согласился, что освобожденные территории не удастся вернуть силой.Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Зеленский
"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина

Times: Путин на переговорах не уступил ни в одном важном опросе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин не уступил оппонентам ни в одном важном вопросе в переговорах по Украине, пишет газета Times.
"Доселе мы видели лишь дискуссии между Украиной и ее западными союзниками о том, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать. Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не уступил ни в одном важном вопросе", — говорится в тексте.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
Вчера, 14:50
Однако, как отмечает автор, у Кремля есть "свои причины для изменения подхода". Марк Урбан также напомнил, как Владимир Зеленский заявил, что его страна никогда не признает суверенитет России над новыми регионами, но при этом согласился, что освобожденные территории не удастся вернуть силой.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер также положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого главы двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личного саммита.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Во Франции неожиданно высказались о Путине и Украине
Вчера, 16:01
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир Зеленский
 
 
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