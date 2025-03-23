https://ria.ru/20250323/pavodok-2006745718.html

В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков

В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков - РИА Новости, 23.03.2025

В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков

В Бурятии по состоянию на воскресенье 44 приусадебных участка подтоплено из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе на этой неделе, и активного... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:17:00+03:00

2025-03-23T09:17:00+03:00

2025-03-23T09:17:00+03:00

происшествия

иволгинский район

тарбагатайский район

бичурский район

паводки в россии — 2025

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УЛАН-УДЭ, 23 мар – РИА Новости. В Бурятии по состоянию на воскресенье 44 приусадебных участка подтоплено из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе на этой неделе, и активного таяния снега, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, в период с 18 по 22 марта в Бурятии наблюдалось активное таяние снега, вызванное аномально теплыми для этого времени года дневными температурами в +10-+15 градусов по Цельсию. "Интенсивное таяние снега привело к подтоплению приусадебных участков и объектов инфраструктуры в ряде населенных пунктов. По состоянию на утро 23 марта в результате выхода талых вод подтопленными остаются 44 приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении. Так, в Иволгинском районе частично подтоплены 13 участков. Проведены работы по завозу песчано-гравийной смеси, отсыпке и откачке воды с участков и отводу её в поле. Также обустраиваются водоотводные каналы и укрепляются насыпи. В Тарбагатайском районе подтоплено 28 участков. Предприняты меры по откачке воды, обустройству водоотводных каналов, проведены ледорезные работы на реке Куналейка. В Бичурском районе подтоплено 3 участка, проведены работы по отсыпке и откачке воды. "В Мухоршибирском районе в связи с подъемом уровня воды в реке Сухара, размыта автомобильная дорога в населенном пункте Куготы, что повлекло за собой нарушение автомобильного сообщения с частью населенного пункта. Помимо этого, из-за выхода талых вод заилена автодорога местного значения, ведущая к населенному пункту Степной. В границах данных населенных пунктов планируется введение режима "Чрезвычайная ситуация", - отметили в пресс-службе агентства. По данным пресс-службы, на месте работает оперативная группа районной администрации. Для ликвидации последствий подтоплений талыми водами и оказания помощи населению задействованы силы и средства территориальных подсистем РСЧС, администраций районов и сельских поселений, подчеркнули в агентстве.

https://ria.ru/20250322/voda-2006650532.html

https://ria.ru/20250320/pavodki-2006117725.html

иволгинский район

тарбагатайский район

бичурский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иволгинский район, тарбагатайский район, бичурский район, паводки в россии — 2025