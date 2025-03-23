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В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков - РИА Новости, 23.03.2025
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09:17 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/pavodok-2006745718.html
В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков
В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков - РИА Новости, 23.03.2025
В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков
В Бурятии по состоянию на воскресенье 44 приусадебных участка подтоплено из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе на этой неделе, и активного... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:17:00+03:00
2025-03-23T09:17:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 23 мар – РИА Новости. В Бурятии по состоянию на воскресенье 44 приусадебных участка подтоплено из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе на этой неделе, и активного таяния снега, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, в период с 18 по 22 марта в Бурятии наблюдалось активное таяние снега, вызванное аномально теплыми для этого времени года дневными температурами в +10-+15 градусов по Цельсию. "Интенсивное таяние снега привело к подтоплению приусадебных участков и объектов инфраструктуры в ряде населенных пунктов. По состоянию на утро 23 марта в результате выхода талых вод подтопленными остаются 44 приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении. Так, в Иволгинском районе частично подтоплены 13 участков. Проведены работы по завозу песчано-гравийной смеси, отсыпке и откачке воды с участков и отводу её в поле. Также обустраиваются водоотводные каналы и укрепляются насыпи. В Тарбагатайском районе подтоплено 28 участков. Предприняты меры по откачке воды, обустройству водоотводных каналов, проведены ледорезные работы на реке Куналейка. В Бичурском районе подтоплено 3 участка, проведены работы по отсыпке и откачке воды. "В Мухоршибирском районе в связи с подъемом уровня воды в реке Сухара, размыта автомобильная дорога в населенном пункте Куготы, что повлекло за собой нарушение автомобильного сообщения с частью населенного пункта. Помимо этого, из-за выхода талых вод заилена автодорога местного значения, ведущая к населенному пункту Степной. В границах данных населенных пунктов планируется введение режима "Чрезвычайная ситуация", - отметили в пресс-службе агентства. По данным пресс-службы, на месте работает оперативная группа районной администрации. Для ликвидации последствий подтоплений талыми водами и оказания помощи населению задействованы силы и средства территориальных подсистем РСЧС, администраций районов и сельских поселений, подчеркнули в агентстве.
https://ria.ru/20250322/voda-2006650532.html
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происшествия, иволгинский район, тарбагатайский район, бичурский район, паводки в россии — 2025
Происшествия, Иволгинский район, Тарбагатайский район, Бичурский район, Паводки в России — 2025
В Бурятии подтопило более 40 приусадебных участков

В Бурятии из-за таяния снега подтопило 44 приусадебных участка

© Фото : пресс-служба главы БурятииПаводок в Бурятии
Паводок в Бурятии - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : пресс-служба главы Бурятии
Паводок в Бурятии. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 23 мар – РИА Новости. В Бурятии по состоянию на воскресенье 44 приусадебных участка подтоплено из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе на этой неделе, и активного таяния снега, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным агентства, в период с 18 по 22 марта в Бурятии наблюдалось активное таяние снега, вызванное аномально теплыми для этого времени года дневными температурами в +10-+15 градусов по Цельсию.
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"Интенсивное таяние снега привело к подтоплению приусадебных участков и объектов инфраструктуры в ряде населенных пунктов. По состоянию на утро 23 марта в результате выхода талых вод подтопленными остаются 44 приусадебных участка, подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.
Так, в Иволгинском районе частично подтоплены 13 участков. Проведены работы по завозу песчано-гравийной смеси, отсыпке и откачке воды с участков и отводу её в поле. Также обустраиваются водоотводные каналы и укрепляются насыпи. В Тарбагатайском районе подтоплено 28 участков. Предприняты меры по откачке воды, обустройству водоотводных каналов, проведены ледорезные работы на реке Куналейка. В Бичурском районе подтоплено 3 участка, проведены работы по отсыпке и откачке воды.
Мухоршибирском районе в связи с подъемом уровня воды в реке Сухара, размыта автомобильная дорога в населенном пункте Куготы, что повлекло за собой нарушение автомобильного сообщения с частью населенного пункта. Помимо этого, из-за выхода талых вод заилена автодорога местного значения, ведущая к населенному пункту Степной. В границах данных населенных пунктов планируется введение режима "Чрезвычайная ситуация", - отметили в пресс-службе агентства.
По данным пресс-службы, на месте работает оперативная группа районной администрации.
Для ликвидации последствий подтоплений талыми водами и оказания помощи населению задействованы силы и средства территориальных подсистем РСЧС, администраций районов и сельских поселений, подчеркнули в агентстве.
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