https://ria.ru/20250323/pavodki-2006753567.html

В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков

В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков - РИА Новости, 23.03.2025

В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков

В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:48:00+03:00

2025-03-23T10:48:00+03:00

2025-03-23T14:07:00+03:00

происшествия

иркутский район

игорь кобзев

паводки в россии — 2025

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ИРКУТСК, 23 мар — РИА Новости. В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "На данный момент на территории подтоплено 56 участков и два жилых дома. Вода пришла в Урик, Грановщину, Столбово, Московщину, Оек и Хомутово. Жителям подтопленных домов были предложены места временного размещения в специально оборудованных пунктах. Однако люди отказались", — написал он. Кобзев отметил, что в подтопленных населенных пунктах проходит откачка воды, ведется работа по обустройству канав.В Иркутском районе из-за интенсивного таяния снега вода вышла на пониженные участки местности, в том числе застроенные. Первый заместитель губернатора Роман Колесов провел заседание рабочей группы КЧС.

https://ria.ru/20250323/pavodok-2006745718.html

иркутский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутский район, игорь кобзев, паводки в россии — 2025