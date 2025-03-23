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В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков - РИА Новости, 23.03.2025
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10:48 23.03.2025 (обновлено: 14:07 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/pavodki-2006753567.html
В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков
В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков - РИА Новости, 23.03.2025
В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков
В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:48:00+03:00
2025-03-23T14:07:00+03:00
происшествия
иркутский район
игорь кобзев
паводки в россии — 2025
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ИРКУТСК, 23 мар — РИА Новости. В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "На данный момент на территории подтоплено 56 участков и два жилых дома. Вода пришла в Урик, Грановщину, Столбово, Московщину, Оек и Хомутово. Жителям подтопленных домов были предложены места временного размещения в специально оборудованных пунктах. Однако люди отказались", — написал он. Кобзев отметил, что в подтопленных населенных пунктах проходит откачка воды, ведется работа по обустройству канав.В Иркутском районе из-за интенсивного таяния снега вода вышла на пониженные участки местности, в том числе застроенные. Первый заместитель губернатора Роман Колесов провел заседание рабочей группы КЧС.
https://ria.ru/20250323/pavodok-2006745718.html
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происшествия, иркутский район, игорь кобзев, паводки в россии — 2025
Происшествия, Иркутский район, Игорь Кобзев, Паводки в России — 2025
В Иркутском районе паводком подтопило 56 участков

Кобзев: в Иркутском районе паводком подтопило 56 участков и 2 жилых дома

© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области Паводок в Иркутском районе Приангарья
Паводок в Иркутском районе Приангарья - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области
Паводок в Иркутском районе Приангарья
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ИРКУТСК, 23 мар — РИА Новости. В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"На данный момент на территории подтоплено 56 участков и два жилых дома. Вода пришла в Урик, Грановщину, Столбово, Московщину, Оек и Хомутово. Жителям подтопленных домов были предложены места временного размещения в специально оборудованных пунктах. Однако люди отказались", — написал он.
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области Паводок в Иркутском районе Приангарья
Паводок в Иркутском районе Приангарья - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области
Паводок в Иркутском районе Приангарья
Кобзев отметил, что в подтопленных населенных пунктах проходит откачка воды, ведется работа по обустройству канав.
В Иркутском районе из-за интенсивного таяния снега вода вышла на пониженные участки местности, в том числе застроенные. Первый заместитель губернатора Роман Колесов провел заседание рабочей группы КЧС.
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ПроисшествияИркутский районИгорь КобзевПаводки в России — 2025
 
 
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