https://ria.ru/20250323/odessa-2006814729.html
В здании полиции в Одесской области прогремел взрыв
В здании полиции в Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 23.03.2025
В здании полиции в Одесской области прогремел взрыв
Взрыв гранаты раздался в здании полиции в городе Беляевка Одесской области Украины, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:45:00+03:00
2025-03-23T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрыв гранаты раздался в здании полиции в городе Беляевка Одесской области Украины, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Как сообщают одесские паблики, взрыв раздался возле управления полиции в городе Беляевка. Одной из пострадавших оторвало ноги. Полиция уже сообщила о гибели женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным журналистов, накануне взрыва женщина с пакетом вошла в здание полиции, именно этот пакет и взорвался, а женщина погибла. В свою очередь Нацполиция Украины подтвердила взрыв в здании полиции. "В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции. Там отмечается, что детали происшествия уточняются, подробности будут сообщены позже.В свою очередь, украинское агентство УНИАН приводит версию о том, что погибшая женщина могла сама принести бомбу в здание.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971567052.html
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в мире, украина, одесская область, страна.ua, служба безопасности украины
В мире, Украина, Одесская область, Страна.ua, Служба безопасности Украины
В здании полиции в Одесской области прогремел взрыв
В здании полиции Одесской области прогремел взрыв гранаты, погибла женщина
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрыв гранаты раздался в здании полиции в городе Беляевка Одесской области Украины, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Как сообщают одесские паблики, взрыв раздался возле управления полиции в городе Беляевка. Одной из пострадавших оторвало ноги. Полиция уже сообщила о гибели женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным журналистов, накануне взрыва женщина с пакетом вошла в здание полиции, именно этот пакет и взорвался, а женщина погибла.
В свою очередь Нацполиция Украины
подтвердила взрыв в здании полиции.
"В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ
", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале полиции.
Там отмечается, что детали происшествия уточняются, подробности будут сообщены позже.
В свою очередь, украинское агентство УНИАН приводит версию о том, что погибшая женщина могла сама принести бомбу в здание.