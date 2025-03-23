https://ria.ru/20250323/obstrely-2006756381.html

ВСУ выпустили 150 боеприпасов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили 150 боеприпасов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ выпустили 150 боеприпасов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область 150 боеприпасами, при этом около половины из этих атак пришлись на Краснояружский район,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:18:00+03:00

2025-03-23T11:18:00+03:00

2025-03-23T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

ракитянский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область 150 боеприпасами, при этом около половины из этих атак пришлись на Краснояружский район, сообщил в воскресенье глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти районах региона попал под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 46 беспилотников, из них 16 были сбиты. В результате украинского обстрела мирный житель получил тяжелые ранения. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, фермерском хозяйстве, коммерческом объекте и четырех автомобилях. "В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Отрадовка, Поповка и Репяховка выпущено 73 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и зафиксирована атака одного беспилотника. В село Репяховка, куда временно ограничен въезд, мужчина самостоятельно вернулся и попал под обстрел. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован… В Ракитянском районе село Илёк-Кошары и хутор Барилов подверглись атакам двух беспилотников", - сообщил Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 34 боеприпасами и атакам трех беспилотников. В Борисовском районе в селе Берёзовка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. В Валуйском округе по семи населенным пунктам совершены атаки 13 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Погромец, Тишанка, а также хутору Старый выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары тремя беспилотниками. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 11 беспилотников. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Мухин, Панков подверглись двум обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакам 11 беспилотников", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

ракитянский район

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Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, ракитянский район, вячеслав гладков, происшествия