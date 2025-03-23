https://ria.ru/20250323/obstrel-2006778156.html

В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ

Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:39:00+03:00

2025-03-23T14:39:00+03:00

2025-03-23T14:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков.Он уточнил, что за рулём автомобиля находилась дочь погибшей, она получила серьёзные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины