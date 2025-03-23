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В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ
Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:39:00+03:00
2025-03-23T14:39:00+03:00
2025-03-23T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков.Он уточнил, что за рулём автомобиля находилась дочь погибшей, она получила серьёзные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области одна женщина погибла и одна ранена при атаке дрона ВСУ