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В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/obstrel-2006778156.html
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ
Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:39:00+03:00
2025-03-23T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков.Он уточнил, что за рулём автомобиля находилась дочь погибшей, она получила серьёзные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь, добавил губернатор.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области одна женщина погибла и одна ранена при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Женщина погибла в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль, ее дочь серьезно ранена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились мать с дочерью. Случилось самое страшное — от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков.
Он уточнил, что за рулём автомобиля находилась дочь погибшей, она получила серьёзные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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