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В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 23.03.2025 (обновлено: 14:10 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/obstrel-2006758553.html
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб
При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:47:00+03:00
2025-03-23T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале."В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения", — уточнили в ведомстве.В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.
https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб

В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ погибла фельдшер скорой помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале.
«
"В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения", — уточнили в ведомстве.
Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки БПЛА на пожарную автоцистерну в Горловке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Горловке при атаке БПЛА на автоцистерну пострадали четыре сотрудника МЧС
Вчера, 07:53
В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту.
Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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