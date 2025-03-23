https://ria.ru/20250323/obstrel-2006758553.html

В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб

В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025

В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб

При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:47:00+03:00

2025-03-23T11:47:00+03:00

2025-03-23T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале."В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения", — уточнили в ведомстве.В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.

https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины