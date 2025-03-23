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В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб - РИА Новости, 23.03.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб
При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:47:00+03:00
2025-03-23T11:47:00+03:00
2025-03-23T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. При атаке украинского БПЛА на машину скорой в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер, сообщил Минздрав в Telegram-канале."В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских боевиков на автомобиль скорой медицинской помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения", — уточнили в ведомстве.В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.Российские следователи документируют и расследуют все преступления киевского режима против мирных жителей.
https://ria.ru/20250322/gorlovka-2006626555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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запорожская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб
В Запорожской области при атаке беспилотника ВСУ погибла фельдшер скорой помощи