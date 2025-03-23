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Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.03.2025
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T00:12:00+03:00
2025-03-23T00:12:00+03:00
2025-03-23T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Одиннадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Всего выпущено 36 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении десяти гражданских лиц, в том числе мальчика 2015 года рождения. Также пострадали четыре сотрудника МЧС России. В предыдущие сутки было зафиксировано 20 обстрелов.
https://ria.ru/20250322/vzryvy-2006720457.html
украина
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украина, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 11 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 боеприпасов