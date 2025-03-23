Рейтинг@Mail.ru
В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/oborot-2006768782.html
В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине
В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине
Бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, пишет британская... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:27:00+03:00
2025-03-23T13:27:00+03:00
в мире
украина
балканы
западная европа
такер карлсон
талибан
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:2135:1202_1920x0_80_0_0_0cdd2c4a23f3cd61f75dcc4a11bae8f9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, пишет британская газета Times. "Украина, импортирующая больше оружия, чем любая другая страна, переживает революцию огнестрельного оружия. Никто не знает, сколько оружия находится в обороте в стране, и то, что случится с ним после войны, повлечет серьезные последствия во всем мире", - сообщает газета. Times со ссылкой на экспертов отмечает, что если киевское правительство по окончании боевых действий не выкупит у граждан незарегистрированное оружие, то это может привести к росту нападений с его использованием в стране, а сама Украина может превратиться в "оружейный рынок для преступников". "(На Украине - ред.) не существует закона, регулирующего оружие. На Украине нет политики демобилизации, разоружения или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные пути транзита в Западную Европу", - приводит Times слова эксперта по проблеме незаконного оборота оружия в Восточной и Западной Европе Брайана Ли. Издание подчеркивает, что даже небольшое число украинцев, вовлеченных в организованную преступность, может спровоцировать серьезные проблемы для обеспечения порядка и законности в Европе. По данным газеты, с Украины приходят сообщения о незарегистрированных автоматах, гранатометах, зарытых в садах, и спрятанных в гаражах танках. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в минувшем августе заявил, что украинские граждане могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. Американский журналист Такер Карлсон в марте заявил, что отправленное Западом Киеву оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), палестинскому движению ХАМАС и другим вооруженным группам, что является "невероятно дестабилизирующим".* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250321/frg-2006521644.html
https://ria.ru/20250311/karlson-2004205099.html
украина
балканы
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_7ef3c3a6582a655fc2929219976805fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, балканы, западная европа, такер карлсон, талибан, оон, хамас
В мире, Украина, Балканы, Западная Европа, Такер Карлсон, Талибан, ООН, ХАМАС
В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине

Times: бесконтрольное обращение на Украине оружия повлечет последствия для мира

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, пишет британская газета Times.
"Украина, импортирующая больше оружия, чем любая другая страна, переживает революцию огнестрельного оружия. Никто не знает, сколько оружия находится в обороте в стране, и то, что случится с ним после войны, повлечет серьезные последствия во всем мире", - сообщает газета.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В ФРГ провели обыски по подозрению в контрабанде боевого оружия с Украины
21 марта, 16:14
Times со ссылкой на экспертов отмечает, что если киевское правительство по окончании боевых действий не выкупит у граждан незарегистрированное оружие, то это может привести к росту нападений с его использованием в стране, а сама Украина может превратиться в "оружейный рынок для преступников".
"(На Украине - ред.) не существует закона, регулирующего оружие. На Украине нет политики демобилизации, разоружения или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные пути транзита в Западную Европу", - приводит Times слова эксперта по проблеме незаконного оборота оружия в Восточной и Западной Европе Брайана Ли.
Издание подчеркивает, что даже небольшое число украинцев, вовлеченных в организованную преступность, может спровоцировать серьезные проблемы для обеспечения порядка и законности в Европе. По данным газеты, с Украины приходят сообщения о незарегистрированных автоматах, гранатометах, зарытых в садах, и спрятанных в гаражах танках.
В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в минувшем августе заявил, что украинские граждане могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. Американский журналист Такер Карлсон в марте заявил, что отправленное Западом Киеву оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), палестинскому движению ХАМАС и другим вооруженным группам, что является "невероятно дестабилизирующим".
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Карлсон обвинил Украину в продаже оружия на черном рынке
11 марта, 01:06
 
В миреУкраинаБалканыЗападная ЕвропаТакер КарлсонТалибанООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала