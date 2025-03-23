https://ria.ru/20250323/oborot-2006768782.html

В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине

В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине - РИА Новости, 23.03.2025

В Times рассказали о последствиях незаконного оборота оружия на Украине

Бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, пишет британская... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:27:00+03:00

2025-03-23T13:27:00+03:00

2025-03-23T13:27:00+03:00

в мире

украина

балканы

западная европа

такер карлсон

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бесконтрольное обращение на Украине оружия, точное количество которого неизвестно, может повлечь за собой серьезные последствия по всему миру, пишет британская газета Times. "Украина, импортирующая больше оружия, чем любая другая страна, переживает революцию огнестрельного оружия. Никто не знает, сколько оружия находится в обороте в стране, и то, что случится с ним после войны, повлечет серьезные последствия во всем мире", - сообщает газета. Times со ссылкой на экспертов отмечает, что если киевское правительство по окончании боевых действий не выкупит у граждан незарегистрированное оружие, то это может привести к росту нападений с его использованием в стране, а сама Украина может превратиться в "оружейный рынок для преступников". "(На Украине - ред.) не существует закона, регулирующего оружие. На Украине нет политики демобилизации, разоружения или интеграции ветеранов в общество. На близлежащих Балканах есть легкодоступные пути транзита в Западную Европу", - приводит Times слова эксперта по проблеме незаконного оборота оружия в Восточной и Западной Европе Брайана Ли. Издание подчеркивает, что даже небольшое число украинцев, вовлеченных в организованную преступность, может спровоцировать серьезные проблемы для обеспечения порядка и законности в Европе. По данным газеты, с Украины приходят сообщения о незарегистрированных автоматах, гранатометах, зарытых в садах, и спрятанных в гаражах танках. В феврале 2022 года власти Украины разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием. Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в минувшем августе заявил, что украинские граждане могут иметь на руках до пяти миллионов единиц незадекларированного оружия. Американский журналист Такер Карлсон в марте заявил, что отправленное Западом Киеву оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), палестинскому движению ХАМАС и другим вооруженным группам, что является "невероятно дестабилизирующим".* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20250321/frg-2006521644.html

https://ria.ru/20250311/karlson-2004205099.html

украина

балканы

западная европа

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в мире, украина, балканы, западная европа, такер карлсон, талибан, оон, хамас