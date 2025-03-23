https://ria.ru/20250323/myte-2006728338.html

Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин

Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин - РИА Новости, 23.03.2025

Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин

Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:18:00+03:00

2025-03-23T03:18:00+03:00

2025-03-23T03:18:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296138_0:117:3175:1903_1920x0_80_0_0_8f3e681e44b91ab583b1df4db0df852d.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.Процедура мытья автомобиля регулируется как федеральным, так и региональным законодательством. "Не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", — разъяснил он.Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире – каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей.

https://ria.ru/20250203/progrev-1996937663.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), авто