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Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин - РИА Новости, 23.03.2025
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03:18 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/myte-2006728338.html
Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин
Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин - РИА Новости, 23.03.2025
Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин
Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:18:00+03:00
2025-03-23T03:18:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
авто
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.Процедура мытья автомобиля регулируется как федеральным, так и региональным законодательством. "Не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", — разъяснил он.Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире – каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей.
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россия
москва
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россия, москва, московская область (подмосковье), авто
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Авто
Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин

Юрист Тишаков предупредил о штрафе за мытье автомобиля в неположенном месте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМойка автомобилей
Мойка автомобилей - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Соблазну помыть машину вне специально отведенных мест лучше не поддаваться – это может обойтись дороже, чем в автомойке, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.
Процедура мытья автомобиля регулируется как федеральным, так и региональным законодательством.
«
"Не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", — разъяснил он.
Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире – каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей.
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