Рейтинг@Mail.ru
Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:39 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/moldavija-2006803276.html
Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма
Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма - РИА Новости, 23.03.2025
Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма
Город Рышканы на севере Молдавии в воскресенье 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков маршем памяти, сообщает пресс-служба оппозиционного РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T17:39:00+03:00
2025-03-23T17:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
румыния
венгрия
илан шор
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801873_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_6169d3169cbe487d460d3226e473091d.jpg
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Город Рышканы на севере Молдавии в воскресенье 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков маршем памяти, сообщает пресс-служба оппозиционного в республике блока "Победа". Ранее лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что политсила намерена провести целый ряд мероприятий, чтобы достойно отметить 80-летие Великой Победы. "Блок "Победа" организовал в городе Рышканы марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине освобождения населённого пункта от фашистской оккупации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. У памятника воинам-освободителям участники блока "Победа" возложили цветы в память о их подвиге, а молодые люди танцевали вальс. Акции, посвященные празднованию 80-летия Победы, стартовали в Молдавии 18 марта, в этот день был освобожден первый молдавский город - Сороки. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250322/moldaviya-2006721740.html
https://ria.ru/20250318/moldavija-2005734387.html
молдавия
румыния
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801873_128:0:1075:710_1920x0_80_0_0_31493198a0fdb098a631b5ae664db8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, венгрия, илан шор, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, Илан Шор, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма

Блок "Победа" провел марш памяти к 81-летию освобождения молдавских Рышкан

© Политический блок "Победа"Марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине освобождения города Рышканы от фашистской оккупации. Кадр видео
Марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине освобождения города Рышканы от фашистской оккупации. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Политический блок "Победа"
Марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине освобождения города Рышканы от фашистской оккупации. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Город Рышканы на севере Молдавии в воскресенье 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков маршем памяти, сообщает пресс-служба оппозиционного в республике блока "Победа".
Ранее лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что политсила намерена провести целый ряд мероприятий, чтобы достойно отметить 80-летие Великой Победы.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Молдавии отметили 81-ю годовщину освобождения от фашизма
22 марта, 22:59
"Блок "Победа" организовал в городе Рышканы марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине освобождения населённого пункта от фашистской оккупации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
У памятника воинам-освободителям участники блока "Победа" возложили цветы в память о их подвиге, а молодые люди танцевали вальс.
Акции, посвященные празднованию 80-летия Победы, стартовали в Молдавии 18 марта, в этот день был освобожден первый молдавский город - Сороки.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Молдавии в честь 80-летия Победы организуют сотни мероприятий
18 марта, 15:39
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияРумынияВенгрияИлан Шор80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала