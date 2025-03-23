https://ria.ru/20250323/moldavija-2006803276.html

Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма

Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма - РИА Новости, 23.03.2025

Молдавский город Рышканы отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашизма

Город Рышканы на севере Молдавии в воскресенье 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков маршем памяти, сообщает пресс-служба оппозиционного РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T17:39:00+03:00

2025-03-23T17:39:00+03:00

2025-03-23T17:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

румыния

венгрия

илан шор

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Город Рышканы на севере Молдавии в воскресенье 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков маршем памяти, сообщает пресс-служба оппозиционного в республике блока "Победа". Ранее лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что политсила намерена провести целый ряд мероприятий, чтобы достойно отметить 80-летие Великой Победы. "Блок "Победа" организовал в городе Рышканы марш памяти, приуроченный к 81-й годовщине освобождения населённого пункта от фашистской оккупации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. У памятника воинам-освободителям участники блока "Победа" возложили цветы в память о их подвиге, а молодые люди танцевали вальс. Акции, посвященные празднованию 80-летия Победы, стартовали в Молдавии 18 марта, в этот день был освобожден первый молдавский город - Сороки. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20250322/moldaviya-2006721740.html

https://ria.ru/20250318/moldavija-2005734387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, румыния, венгрия, илан шор, 80-летие победы в великой отечественной войне