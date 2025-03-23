https://ria.ru/20250323/moldavija-2006755976.html
Оппозиция заявила о превращении Молдавии в полицейское государство
Оппозиция заявила о превращении Молдавии в полицейское государство - РИА Новости, 23.03.2025
Оппозиция заявила о превращении Молдавии в полицейское государство
Молдавия готова предоставить больше полномочий спецслужбам под предлогом борьбы с дезинформацией, что может превратить ее в полицейское государство, заявил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:08:00+03:00
2025-03-23T11:08:00+03:00
2025-03-23T11:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Молдавия готова предоставить больше полномочий спецслужбам под предлогом борьбы с дезинформацией, что может превратить ее в полицейское государство, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов осудила инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая предполагает введение наказания за так называемую онлайн-дезинформацию и расширение полномочий спецслужб, считая, что это узаконит массовую слежку за гражданами. "СИБ, усиленный и обученный этой властью под свои нужды, решил окончательно добить демократию в стране. Теперь они хотят узаконить слежку за гражданами без решения суда, прикрываясь "борьбой с электоральной коррупцией. Это уже не власть, а полицейское государство, где оппозиция становится мишенью, а спецслужбы — инструментом политической расправы", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, за последние два года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отобрав их у других правовых структур. "СИБ получил право шпионить, арестовывать, допрашивать — все без реального контроля. Теперь хотят сделать это нормой. И нет сомнений, что нужный документ не запылится — его быстренько протолкнут без обсуждений, как и все остальное, что нужно режиму партии "Действие и солидарность", - отметил политик. Он подчеркнул, что представители оппозиции и так регулярно оказываются под давлением. Лунгу полагает, что преследование за убеждения и взгляды — "это не борьба за законность, это борьба против свободы". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241224/sandu-1990996657.html
https://ria.ru/20250203/gutsul-1997009161.html
https://ria.ru/20250323/moldaviya-2006726874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Оппозиция заявила о превращении Молдавии в полицейское государство
Лидер "Шанса" Лунгу: Молдавия превращается в полицейское государство
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости.
Молдавия готова предоставить больше полномочий спецслужбам под предлогом борьбы с дезинформацией, что может превратить ее в полицейское государство, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале
.
Ранее оппозиционная в Молдавии
Партия социалистов осудила инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая предполагает введение наказания за так называемую онлайн-дезинформацию и расширение полномочий спецслужб, считая, что это узаконит массовую слежку за гражданами.
"СИБ, усиленный и обученный этой властью под свои нужды, решил окончательно добить демократию в стране. Теперь они хотят узаконить слежку за гражданами без решения суда, прикрываясь "борьбой с электоральной коррупцией. Это уже не власть, а полицейское государство, где оппозиция становится мишенью, а спецслужбы — инструментом политической расправы", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, за последние два года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отобрав их у других правовых структур.
"СИБ получил право шпионить, арестовывать, допрашивать — все без реального контроля. Теперь хотят сделать это нормой. И нет сомнений, что нужный документ не запылится — его быстренько протолкнут без обсуждений, как и все остальное, что нужно режиму партии "Действие и солидарность", - отметил политик.
Он подчеркнул, что представители оппозиции и так регулярно оказываются под давлением. Лунгу полагает, что преследование за убеждения и взгляды — "это не борьба за законность, это борьба против свободы".
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.