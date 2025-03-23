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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 23.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:09:00+03:00

2025-03-23T12:09:00+03:00

2025-03-23T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

зверево

красноармейск

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка ДНР."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

зверево

красноармейск

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вооруженные силы украины, россия, зверево, красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)