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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 23.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:09:00+03:00
2025-03-23T12:09:00+03:00
2025-03-23T12:12:00+03:00
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россия
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красноармейск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, четыре бронемашины в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка ДНР."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, зверево, красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Зверево, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
МО: в зоне группировки Центр потери ВСУ составили более 500 боевиков