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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

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вооруженные силы украины, россия, отрадное