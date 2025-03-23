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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
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12:07 23.03.2025 (обновлено: 12:16 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/mo-2006761184.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:07:00+03:00
2025-03-23T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, отрадное
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Отрадное
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

МО: потери ВСУ в зоне группировки Восток составили до 160 человек

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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