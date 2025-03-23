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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 23.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:06:00+03:00

2025-03-23T12:06:00+03:00

2025-03-23T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что потери противника составили "до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии"."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша