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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 23.03.2025 (обновлено: 12:12 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/mo-2006761058.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 23.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:06:00+03:00
2025-03-23T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
сша
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что потери противника составили "до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии"."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Запада"

МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Запад составили до 230 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что потери противника составили "до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М577 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии".
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьСША
 
 
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