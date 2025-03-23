МИД Ирана осудил агрессию Израиля против Ливана и Сирии
МИД Ирана: агрессия Израиля против Ливана и Сирии представляет угрозу миру
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что неоднократная агрессия Израиля против Ливана и Сирии представляет собой реальную угрозу миру и безопасности на международном уровне и напомнил об ответственности Совета безопасности ООН и стран-гарантов перемирия, касающейся прекращения этой агрессии, сообщает министерство иностранных дел Ирана.
"Представитель министерства иностранных дел охарактеризовал неоднократную агрессию израильского режима против Ливана и Сирии, (осуществляемую - ред.) одновременно с эскалацией геноцида в (секторе - ред.) Газа и на Западном берегу (реки Иордан - ред.) как реальную угрозу миру и безопасности на международном уровне", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
Багаи осудил военную агрессию Израиля против ряда регионов Ливана, приведшую к гибели десятков мирных жителей, и подчеркнул ответственность международного сообщества, в частности Совбеза ООН и стран-гарантов перемирия, по отношению к принятию срочных мер по прекращению этой агрессии.
В субботу израильская авиация нанесла массированные удары по нескольким населенным пунктам на юге и востоке Ливана, в том числе по городу Тир. В результате погибли семь человек, около 40 получили ранения.
Израильские удары стали ответом на пуск пяти ракет с территории Ливана в направлении израильского пограничного населенного пункта Митула. Три ракеты были сбиты израильскими ПВО, две разорвались в открытой местности на территории Ливана.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.
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