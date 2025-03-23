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МИД Ирана осудил агрессию Израиля против Ливана и Сирии - РИА Новости, 23.03.2025
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21:04 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html
МИД Ирана осудил агрессию Израиля против Ливана и Сирии
МИД Ирана осудил агрессию Израиля против Ливана и Сирии - РИА Новости, 23.03.2025
МИД Ирана осудил агрессию Израиля против Ливана и Сирии
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что неоднократная агрессия Израиля против Ливана и Сирии представляет собой реальную угрозу миру и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:04:00+03:00
2025-03-23T21:04:00+03:00
в мире
ливан
сирия
иран
башар асад
ахмед аш-шараа
оон
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что неоднократная агрессия Израиля против Ливана и Сирии представляет собой реальную угрозу миру и безопасности на международном уровне и напомнил об ответственности Совета безопасности ООН и стран-гарантов перемирия, касающейся прекращения этой агрессии, сообщает министерство иностранных дел Ирана. "Представитель министерства иностранных дел охарактеризовал неоднократную агрессию израильского режима против Ливана и Сирии, (осуществляемую - ред.) одновременно с эскалацией геноцида в (секторе - ред.) Газа и на Западном берегу (реки Иордан - ред.) как реальную угрозу миру и безопасности на международном уровне", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. Багаи осудил военную агрессию Израиля против ряда регионов Ливана, приведшую к гибели десятков мирных жителей, и подчеркнул ответственность международного сообщества, в частности Совбеза ООН и стран-гарантов перемирия, по отношению к принятию срочных мер по прекращению этой агрессии. В субботу израильская авиация нанесла массированные удары по нескольким населенным пунктам на юге и востоке Ливана, в том числе по городу Тир. В результате погибли семь человек, около 40 получили ранения. Израильские удары стали ответом на пуск пяти ракет с территории Ливана в направлении израильского пограничного населенного пункта Митула. Три ракеты были сбиты израильскими ПВО, две разорвались в открытой местности на территории Ливана. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.
https://ria.ru/20250323/iran-2006798142.html
https://ria.ru/20250223/iran-2001067137.html
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в мире, ливан, сирия, иран, башар асад, ахмед аш-шараа, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Иран, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
МИД Ирана осудил агрессию Израиля против Ливана и Сирии

МИД Ирана: агрессия Израиля против Ливана и Сирии представляет угрозу миру

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что неоднократная агрессия Израиля против Ливана и Сирии представляет собой реальную угрозу миру и безопасности на международном уровне и напомнил об ответственности Совета безопасности ООН и стран-гарантов перемирия, касающейся прекращения этой агрессии, сообщает министерство иностранных дел Ирана.
"Представитель министерства иностранных дел охарактеризовал неоднократную агрессию израильского режима против Ливана и Сирии, (осуществляемую - ред.) одновременно с эскалацией геноцида в (секторе - ред.) Газа и на Западном берегу (реки Иордан - ред.) как реальную угрозу миру и безопасности на международном уровне", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
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Вчера, 16:45
Багаи осудил военную агрессию Израиля против ряда регионов Ливана, приведшую к гибели десятков мирных жителей, и подчеркнул ответственность международного сообщества, в частности Совбеза ООН и стран-гарантов перемирия, по отношению к принятию срочных мер по прекращению этой агрессии.
В субботу израильская авиация нанесла массированные удары по нескольким населенным пунктам на юге и востоке Ливана, в том числе по городу Тир. В результате погибли семь человек, около 40 получили ранения.
Израильские удары стали ответом на пуск пяти ракет с территории Ливана в направлении израильского пограничного населенного пункта Митула. Три ракеты были сбиты израильскими ПВО, две разорвались в открытой местности на территории Ливана.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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