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Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу

Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025

Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу

Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2025

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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР).Некоторые манифестанты призывают полицейских разблокировать проход к проспекту Ататюрка, который те заранее забаррикадировали. Они бросают в стражей порядка фейерверки и бутылки. Периодически раздаются хлопки, возвращающиеся из первых рядов протестующие держат в руках и показывают другим резиновые шарики.Чуть ранее силовики применили против участников акции слезоточивый газ.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отрицал обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей градоначальника.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.

https://ria.ru/20250323/gubernatorstvo-2006804915.html

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Полиция применила резиновые пули по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Полиция применила резиновые пули по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула 2025-03-23T22:31 true PT0M13S

Акция в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости 2025-03-23T22:31 true PT0M32S

Акция в Стамбуле в поддержку арестованного мэра города Имамоглу Полиция в Стамбуле применяет слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Имамоглу, передаёт корреспондент РИА Новости. Жители Стамбула собираются в парке Сарачхане, в воскресенье участников пришло больше, чем днём ранее. Большинство пришедших ведут себя мирно, но некоторые бросают в полицейских бутылки и фейерверки. Против них полиция и применила слезоточивый газ. 2025-03-23T22:31 true PT0M19S

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в мире, стамбул, северный кипр, турция, экрем имамоглу