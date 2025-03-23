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Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
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22:31 23.03.2025 (обновлено: 23:55 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/mer-2006829375.html
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2025
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2025-03-23T23:55:00+03:00
в мире
стамбул
северный кипр
турция
экрем имамоглу
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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР).Некоторые манифестанты призывают полицейских разблокировать проход к проспекту Ататюрка, который те заранее забаррикадировали. Они бросают в стражей порядка фейерверки и бутылки. Периодически раздаются хлопки, возвращающиеся из первых рядов протестующие держат в руках и показывают другим резиновые шарики.Чуть ранее силовики применили против участников акции слезоточивый газ.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отрицал обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей градоначальника.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
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стамбул
северный кипр
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РИА Новости
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353
60
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Полиция применила резиновые пули по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула
Полиция применила резиновые пули по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула
2025-03-23T22:31
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Акция в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула
Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости
2025-03-23T22:31
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PT0M32S
Акция в Стамбуле в поддержку арестованного мэра города Имамоглу
Полиция в Стамбуле применяет слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Имамоглу, передаёт корреспондент РИА Новости. Жители Стамбула собираются в парке Сарачхане, в воскресенье участников пришло больше, чем днём ранее. Большинство пришедших ведут себя мирно, но некоторые бросают в полицейских бутылки и фейерверки. Против них полиция и применила слезоточивый газ.
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в мире, стамбул, северный кипр, турция, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Северный Кипр, Турция, Экрем Имамоглу
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу

Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку мэра Стамбула

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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.
Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР).
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 4

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 4
Некоторые манифестанты призывают полицейских разблокировать проход к проспекту Ататюрка, который те заранее забаррикадировали. Они бросают в стражей порядка фейерверки и бутылки. Периодически раздаются хлопки, возвращающиеся из первых рядов протестующие держат в руках и показывают другим резиновые шарики.
Чуть ранее силовики применили против участников акции слезоточивый газ.

Дело мэра Стамбула

Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отрицал обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей градоначальника.
Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.

Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием. При этом Имамоглу — единственный кандидат на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР), он считается основным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Губернаторство Стамбула изберет заммэра на фоне ареста Имамоглу
Вчера, 18:03
 
В миреСтамбулСеверный КипрТурцияЭкрем Имамоглу
 
 
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