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Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей - РИА Новости, 23.03.2025

Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

Арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу временно отстранили от исполнения обязанностей, заявило Министерство внутренних дел Турции в соцсети X. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:53:00+03:00

2025-03-23T16:53:00+03:00

2025-03-23T17:31:00+03:00

турция

в мире

экрем имамоглу

стамбул

северный кипр

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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу временно отстранили от исполнения обязанностей, заявило Министерство внутренних дел Турции в соцсети X."Согласно статье 127 Конституции Турции, пункта 47 Закона о муниципалитетах под номером 5393 Имамоглу отстранен от исполнения обязанностей в качестве временной меры", — говорится в сообщении.Ранее в воскресенье телеканал Sözcü сообщил, что суд вынес решение об аресте Имамоглу. Вместе с ним взяли под стражу несколько высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, который отклонил прошение об аресте мэра в рамках расследования второго дела о терроризме, пишет газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд Турции.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания.Стамбульский университет, со своей стороны, решил аннулировать диплом Имамоглу. Это произошло после запроса генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.

https://ria.ru/20250323/prava-2006782325.html

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турция, в мире, экрем имамоглу, стамбул, северный кипр