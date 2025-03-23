https://ria.ru/20250323/mask-2006769793.html

Окружение Трампа сомневается, что Маску стоит давать интервью, сообщает NBC

Окружение Трампа сомневается, что Маску стоит давать интервью, сообщает NBC - РИА Новости, 23.03.2025

Окружение Трампа сомневается, что Маску стоит давать интервью, сообщает NBC

Окружение президента США Дональда Трампа сомневается, что американскому предпринимателю Илону Маску стоит продолжать "так часто" давать интервью средствам... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:41:00+03:00

2025-03-23T13:41:00+03:00

2025-03-23T13:41:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

майк джонсон

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900642904_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_668dcb7b9db37a6fa97c9533a3e1a96b.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Окружение президента США Дональда Трампа сомневается, что американскому предпринимателю Илону Маску стоит продолжать "так часто" давать интервью средствам массовой информации, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Как отмечает телеканал, Маск, обладающий огромной властью, дает критические комментарии по социальному обеспечению, тем самым противореча словам Трампа и провоцируя беспокойство членов республиканской партии. "Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру (Маску - ред.) продолжать давать так много интервью СМИ", - пишет NBC со ссылкой на четыре источника. При этом источник из Белого дома отметил, что высказывания Маска о социальном обеспечении никаким образом не влияют на политику Трампа в этой области. "Конечно, могут появляться некоторые опасения. Но единственное, о чем им действительно стоит беспокоиться, - это то, что говорит президент США и что он делает. Мы не трогаем социальное обеспечение. Мы не собираемся трогать социальное обеспечение", - приводит NBC слова источника, который подчеркивает, что высказывания Маска, звучащие в новостях, могут вызывать беспокойство пенсионеров. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250206/mask-1997623923.html

https://ria.ru/20250323/mask-2006731836.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон, nbc