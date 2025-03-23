СМИ: против действий Маска в США протестовали 400 человек
CNN: против действий Маска на посту главы DOGE в США протестовали 400 человек
© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыреста человек движения Tesla Takedown протестовали в субботу у шоурума автомобилей Tesla в городе Роквилл штата Мэриленд против действий американского предпринимателя и директора департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, сообщает телеканал CNN.
Как напоминает телеканал, движение Tesla Takedown появилось в начале года с подачи американского актера Алекса Уинтера и преподавателя по журналистике Бостонского университета Джоан Донован. Участники движения требуют от американцев "продать свои автомобили и акции Tesla", чтобы показать недовольство действиями Маска, в частности его работой как главы департамента эффективности государственного управления. По данным телеканала, протесты прошли в субботу в 90 шоурумах компании Tesla.
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"Демонстрация, которая началась около 11 утра по восточному времени (19.00 мск) возле шоурума Tesla в Роквилле штата Мэриленд, привлекла толпу из более чем 400 человек - примерно столько же, сколько и на прошлой неделе, но это резкий рост с начала кампании", - отмечает CNN со ссылкой на демонстрантов.
Телеканал уточняет, что движение против Маска организовывает протесты уже пятую неделю. Протестные акции были организованы в 28 штатах.
На прошлой неделе Маск заявил, что большинство актов вандализма против компании Tesla совершают проплаченные агитаторы. Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
Трамп пригрозил участникам вандализма против автомобилей и зарядных станций Tesla отправкой в тюрьмы Сальвадора на 20 лет.
Созданный по решению президента Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.