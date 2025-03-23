https://ria.ru/20250323/manyak-2006512018.html

"Это повергло в шок". Новый поворот в деле самого жестокого маньяка России

"Это повергло в шок". Новый поворот в деле самого жестокого маньяка России - РИА Новости, 23.03.2025

"Это повергло в шок". Новый поворот в деле самого жестокого маньяка России

Избивал, насиловал, расчленял — в Бурятии вынесли приговор Кегашбеку Орунбаеву, известному как "иволгинский потрошитель". Маньяк, уже получивший два пожизненных РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:00:00+03:00

2025-03-23T08:00:00+03:00

2025-03-23T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Избивал, насиловал, расчленял — в Бурятии вынесли приговор Кегашбеку Орунбаеву, известному как "иволгинский потрошитель". Маньяк, уже получивший два пожизненных срока, признался в очередном убийстве, за что ему присудили еще 13 лет. О том, как удалось раскрыть преступление, — в материале РИА Новости.Новый эпизодВ 2007 году Орунбаев приехал в Улан-Удэ из Читы. По данным СК по Республике Бурятия, у железнодорожного вокзала познакомился с местной жительницей. Они решили провести время вместе, распивая спиртные напитки в кустах рядом со школой. Затем Кегашбек изнасиловал женщину, избил, нанес удары камнем по голове и другим частям тела, а потом вернулся в Читу. Жертва скончалась через несколько дней в реанимации.Дело 17 лет оставалось нераскрытым. В прошлом году, как только появились зацепки, убийцу, отбывающего пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", этапировали в Бурятию, чтобы проверить на причастность, которая впоследствии подтвердилась. Суд назначил маньяку еще 13 лет заключения.Это преступление удалось раскрыть в том числе благодаря характерному почерку: Орунбаев сперва напоил жертву спиртным, а затем надругался.Криминальный путьКриминальный путь Орунбаев начал в 1980-е в Алтайском крае. Как объяснял РИА Новости бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Черноусов, в те годы раскрывать преступления было сложнее — без камер видеонаблюдения, без возможности провести генетическую экспертизу."Иволгинским потрошителем" Орунбаева признали после серии нападений на женщин в одноименном районе Бурятии. Там он в течение нескольких лет убил трех женщин — тоже после непродолжительного знакомства и распития алкоголя.Так, летом 2012 года Кегашбек познакомился на улице с девушкой и уговорил пойти с ним в гостиницу, где снимал номер. Выпив, решил, что она украла у него деньги, и задушил ее шнурком от ботинка. Хотел расчленить, но под рукой не оказалось ножа. Труп спрятал под кроватью, а сам направился в ближайший магазин за холодным оружием. По пути передумал и решил скрыться.Подрабатывал он тогда ремонтом квартир. Осенью того же года зашел к одной из клиенток домой и начал домогаться. Затем действовал по отработанной схеме. Осквернив тело, скормил внутренние органы бродячим собакам. Попытавшись скрыться с места преступления, все же попался силовикам.В декабре 2013-го Верховный суд Бурятии приговорил Орунбаева к пожизненному сроку за убийство трех женщин. С тех пор он отбывает наказание в "Черном дельфине".Оказавшись в застенках самой строгой колонии, он начал рассказывать и о других преступлениях. А их, как выяснилось, немало. По мнению следствия, маньяк начал признаваться, чтобы как можно больше времени проводить вне тюрьмы. Ведь пока идет расследование, его вывозят в изоляторы, где условия намного мягче, чем в колонии особого режима.Однако повлияло, скорее всего, не только желание сменить обстановку. Ранее проведенная психиатрическая экспертиза показала, что убийца вменяем, но страдает расстройством, которое выражается в сексуальном садизме. Психиатр Юлия Бородинец отмечала, что причиной вернуться на место преступления могло стать желание испытать удовольствие, вспоминая зверства."Терялись в догадках"Тридцать два года следователи терялись в догадках, кто виновен в жестоком убийстве 17-летней девушки, труп которой обнаружили в ночь с 6 на 7 сентября 1990 года на одной из улиц Октябрьского района Барнаула. Уголовное дело возобновили только в 2022-м —причастность Орунбаева подтвердилась в том числе благодаря его признательным показаниям.Как выяснилось, он последовал за девушкой, понимая при этом, что она откажет ему в близости. Вооружившись камнем, догнал и ударил ее по голове, оттащил в сторону. Жертва очнулась и начала кричать, Орунбаев решил ее добить, чтобы не выдать себя. Избил, изнасиловал и скрылся. А потерпевшая скончалась на месте.В том же 2022-м удалось снова выйти на след Орунбаева и раскрыть другое громкое убийство. В 1991 году 29-летний Кегашбек искал комнату для аренды в Новоалтайске, по совету местных оказался в доме 76-летней пенсионерки. Она время от времени выпивала, чем Орунбаев решил воспользоваться. За отказ от близости он избил ее обухом топора, потом изнасиловал. А затем как ни в чем не бывало пошел спать.Наутро сжег дом, чтобы скрыть улики. Доказательную базу собрали благодаря свидетельнице, которая вспомнила, что 30 лет назад Кегашбек останавливался у нее дома. Составили фоторобот. После этого маньяк получил второй пожизненный срок.Работавший над делом потрошителя следователь по особо важным делам по Алтайскому краю Иван Зеленский рассказывал, что даже спустя много лет маньяк очень детально описывал местность, вплоть до цвета забора: "Каждое преступление для него — будто маленькая жизнь".Не исключено, что всплывут и другие убийства, о которых маньяк-потрошитель пока умалчивает.

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