Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
Профессор Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Стубба о России
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России.
В комментарии изданию Politico Стубб назвал милитаризацию Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы.
В комментарии изданию Politico Стубб назвал милитаризацию Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы.
"Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне", — говорится в публикации.
Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это в общении со Стуббом.
На прошлой неделе глава Финляндии заявил, что Путин якобы не хочет мира в конфликте на Украине.
Вместе с тем Трамп заявлял, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта и добавил, что глава России хочет мира.
Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это в общении со Стуббом.
На прошлой неделе глава Финляндии заявил, что Путин якобы не хочет мира в конфликте на Украине.
Вместе с тем Трамп заявлял, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта и добавил, что глава России хочет мира.