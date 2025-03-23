Рейтинг@Mail.ru
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 23.03.2025 (обновлено: 13:43 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/malinen-2006747475.html
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 23.03.2025
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. В комментарии изданию... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:00:00+03:00
2025-03-23T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
украина
россия
дональд трамп
марко рубио
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. В комментарии изданию Politico Стубб назвал милитаризацию Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы. "Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне", — говорится в публикации. Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это в общении со Стуббом. На прошлой неделе глава Финляндии заявил, что Путин якобы не хочет мира в конфликте на Украине. Вместе с тем Трамп заявлял, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта и добавил, что глава России хочет мира.
https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html
финляндия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, александер стубб
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Украина, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Александер Стубб
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Профессор Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Стубба о России

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России.

В комментарии изданию Politico Стубб назвал милитаризацию Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы.
Принц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России
09:23
"Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне", — говорится в публикации.

Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это в общении со Стуббом.

На прошлой неделе глава Финляндии заявил, что Путин якобы не хочет мира в конфликте на Украине.

Вместе с тем Трамп заявлял, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта и добавил, что глава России хочет мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине
08:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФинляндияУкраинаРоссияДональд ТрампМарко РубиоАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала