https://ria.ru/20250323/malinen-2006747475.html

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 23.03.2025

Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. В комментарии изданию... РИА Новости, 23.03.2025

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. В комментарии изданию Politico Стубб назвал милитаризацию Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы. "Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне", — говорится в публикации. Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету с призывом учитывать это в общении со Стуббом. На прошлой неделе глава Финляндии заявил, что Путин якобы не хочет мира в конфликте на Украине. Вместе с тем Трамп заявлял, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта и добавил, что глава России хочет мира.

https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html

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в мире, финляндия, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, александер стубб