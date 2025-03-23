Во Франции выступили с призывом после заявления Макрона о Путине
Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине и Украине
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о российском лидере Владимире Путине и Украине.
Так он отреагировал на заявление главы Пятой республики о том, что европейцы — не воинственные державы, и что они якобы "просто хотят защитить мир на украинской земле" и восточном фланге Европы. При этом Макрон выразил желание надавить на Путина.
Так он отреагировал на заявление главы Пятой республики о том, что европейцы — не воинственные державы, и что они якобы "просто хотят защитить мир на украинской земле" и восточном фланге Европы. При этом Макрон выразил желание надавить на Путина.
"Этот человек (Макрон - Прим.ред) опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно", — написал Филиппо и поставил хештег импичмент и мир.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".