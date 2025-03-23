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Во Франции выступили с призывом после заявления Макрона о Путине - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 23.03.2025 (обновлено: 12:52 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/makron-2006763835.html
Во Франции выступили с призывом после заявления Макрона о Путине
Во Франции выступили с призывом после заявления Макрона о Путине - РИА Новости, 23.03.2025
Во Франции выступили с призывом после заявления Макрона о Путине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о российском лидере Владимире... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:32:00+03:00
2025-03-23T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о российском лидере Владимире Путине и Украине. Так он отреагировал на заявление главы Пятой республики о том, что европейцы — не воинственные державы, и что они якобы "просто хотят защитить мир на украинской земле" и восточном фланге Европы. При этом Макрон выразил желание надавить на Путина."Этот человек (Макрон - Прим.ред) опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно", — написал Филиппо и поставил хештег импичмент и мир. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757307.html
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в мире, украина, франция, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Во Франции выступили с призывом после заявления Макрона о Путине

Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о Путине и Украине

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х к импичменту президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о российском лидере Владимире Путине и Украине.

Так он отреагировал на заявление главы Пятой республики о том, что европейцы — не воинственные державы, и что они якобы "просто хотят защитить мир на украинской земле" и восточном фланге Европы. При этом Макрон выразил желание надавить на Путина.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Стармер выступил с дерзким призывом по России
10:38
"Этот человек (Макрон - Прим.ред) опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно", — написал Филиппо и поставил хештег импичмент и мир.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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