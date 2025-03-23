В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии"
Озель назвал арест мэра Стамбула "сценарием в духе итальянской мафии"
© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© AP Photo / Emrah Gurel
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель назвал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в день праймериз партии по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах "сценарием в духе итальянской мафии".
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции в воскресенье проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является пока единственным кандидатом от партии.
"Это парадоксально, в духе итальянской мафии, когда ты становишься кандидатом против меня, я тебя арестую", - сказал Озель журналистам, его заявления транслировали местные телеканалы.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте мэра города Экрема Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.