https://ria.ru/20250323/mafiya-2006778329.html

В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии"

В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии" - РИА Новости, 23.03.2025

В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии"

Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель назвал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в день праймериз партии по... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:53:00+03:00

2025-03-23T14:53:00+03:00

2025-03-23T14:53:00+03:00

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экрем имамоглу

озгюр озель

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель назвал арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в день праймериз партии по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах "сценарием в духе итальянской мафии". Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции в воскресенье проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является пока единственным кандидатом от партии. "Это парадоксально, в духе итальянской мафии, когда ты становишься кандидатом против меня, я тебя арестую", - сказал Озель журналистам, его заявления транслировали местные телеканалы. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте мэра города Экрема Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, озгюр озель