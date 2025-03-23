https://ria.ru/20250323/lovit--2006769648.html

РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit

РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit - РИА Новости, 23.03.2025

РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ к интернету, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:37:00+03:00

2025-03-23T13:37:00+03:00

2025-03-23T13:39:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ к интернету, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и проблемы с доступностью некоторых ресурсов. Ранее провайдер передал, что большинство сервисов уже работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты всё еще могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету, также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. "Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в Сети", - сообщили в Роскомнадзоре. В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. Провайдер также заявил, что полностью восстановит доступ к домашнему интернету к вечеру субботы, однако это удалось сделать лишь для части проживающих в ЖК ПИК. В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили РИА Новости, что ведомство проведет проверку и примет меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.

https://ria.ru/20250322/gd-2006678116.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия