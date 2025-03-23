https://ria.ru/20250323/lovit--2006769648.html
РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit
РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit - РИА Новости, 23.03.2025
РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ к интернету, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:37:00+03:00
2025-03-23T13:37:00+03:00
2025-03-23T13:39:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ к интернету, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и проблемы с доступностью некоторых ресурсов. Ранее провайдер передал, что большинство сервисов уже работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты всё еще могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету, также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам. "Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в Сети", - сообщили в Роскомнадзоре. В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. Провайдер также заявил, что полностью восстановит доступ к домашнему интернету к вечеру субботы, однако это удалось сделать лишь для части проживающих в ЖК ПИК. В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили РИА Новости, что ведомство проведет проверку и примет меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН прокомментировал ситуацию с провайдером Lovit
РКН: Lovit восстановил доступ к интернету, возможно снижение скорости передачи
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ к интернету, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и проблемы с доступностью некоторых ресурсов.
Ранее провайдер передал, что большинство сервисов уже работает в штатном режиме, однако некоторые клиенты всё еще могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету, также частично отсутствует доступ к иностранным ресурсам и сайтам.
"Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в Сети", - сообщили в Роскомнадзоре.
В пятницу россияне начали жаловаться на работу Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск - более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию.
Провайдер также заявил, что полностью восстановит доступ к домашнему интернету к вечеру субботы, однако это удалось сделать лишь для части проживающих в ЖК ПИК. В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России заявили РИА Новости, что ведомство проведет проверку и примет меры антимонопольного реагирования при наличии оснований.