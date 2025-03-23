https://ria.ru/20250323/kuzmin-2006668803.html

Олег Кузьмин: закрыть экономику России невозможно

Олег Кузьмин: закрыть экономику России невозможно - РИА Новости, 23.03.2025

Олег Кузьмин: закрыть экономику России невозможно

Российская экономика за последние три года в полной мере испытала "шок деглобализации", но при этом смогла поддерживать рост и сохранила высокий запас... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:00:00+03:00

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Российская экономика за последние три года в полной мере испытала "шок деглобализации", но при этом смогла поддерживать рост и сохранила высокий запас прочности, считает руководитель аналитического управления, главный экономист Ренессанс Капитал Олег Кузьмин. В интервью РИА Новости он оценил шансы на потерю Россией замороженных за рубежом золотовалютных резервов, степень возможного ослабления санкций со стороны США и вклад надежды и геополитики в курс рубля. Беседовал Серго Кухианидзе.– Как только президент США Дональд Трамп заговорил о прекращении финансовой помощи Украине, встал вопрос о судьбе золотовалютных резервов России, которые Запад мечтает отобрать у Москвы и передать Киеву. Это вообще возможно?– Шансы этого на данный момент совершенно мизерные. Большая часть этих средств находится в Бельгии, под бельгийской юрисдикцией, которая отказывается экспроприировать российские деньги. Во всяком случае, пока.Дело, разумеется, не в симпатиях к Москве. Просто Бельгия опасается проблем, связанных в данном случае с краеугольным принципом неприкосновенности собственности, которое подорвет доверие к ее финансовым институтам. Если бы резервы России находились в англосаксонской юрисдикции, изъять их было бы проще, поскольку в ней имеется такое понятие, как прецедент. При этом давление на Бельгию, думаю, будет сохраняться по мере того, как конфликт на Украине продолжается. Во всяком случае, со стороны ЕС. Что касается Вашингтона, то он вроде бы сегодня меняет свое отношение к Москве.– Вы в это верите?– Если откровенно, не до конца. С моей субъективной точки зрения, вероятность того, что администрация Трампа начнет при общем благоприятном раскладе, разумеется, снимать с России некоторые значимые санкции, составляет сейчас 35%.– Что значит значимые санкции?– Прежде всего, в области финансов. У России, например, таким образом появится возможность с гораздо меньшими издержками рассчитываться за свой экспорт, импорт.– Долларами?– Да, долларами.– Американская валюта, стало быть, перестанет быть токсичной?– Доллар по большому счету и сегодня не является в России абсолютно токсичным. Он же не находится в стране под запретом, как, допустим, в советские времена. Вы можете пойти и купить наличные доллары, а можете продать их. Совершаются безналичные транзакции в долларах.Более того, В России даже появился внутренний "синтетический" доллар – финансовые инструменты с расчетами в рублях, но расчеты по которым привязаны к официальному курсу доллара Банка России. Например, это так называемые "замещающие облигации".Другое дело, что сейчас, когда Московская биржа заявила о прекращении торговли долларами, у нас существует, по сути, три курса доллара, поскольку сформировалось три валютных рынка: межбанковский, внебиржевой и оффшорный. Оффшорный стоит особняком, он вне пределов страны, и что там да как, мы не знаем. Межбанковский же и внебиржевой курс, хотя и идут рядом, но, как правило, отличаются по разным банкам. Причем, порой существенно – на три-шесть рублей, но это отдельная история.– Почему рубль сейчас чуть ли не ежедневно укрепляется по отношению к доллару?– Причин несколько. Во-первых, мы видим большие продажи валюты со стороны экспортеров. Во-вторых, рублю помогают высокие процентные ставки, которые делают рублевые активы привлекательными. А, в-третьих, российскую валюту укрепляет надежда на действительное снижение геополитической напряженности.– Надежда? Странно, разве это – экономическое понятие?– Еще какое! Ошибается тот, кто считает, что экономика – наука точная. Это далеко не так. На сей счет, к слову, есть много анекдотов. Подходят к лифту банкир и биржевой аналитик. Банкир спрашивает аналитика: "Ты хоть сейчас можешь точно сказать, вниз или вверх?", имея в виду курс акций. А аналитик отвечает: "Мы сейчас на пятом этаже!" Можно сколько угодно ругать экспертов, когда их прогнозы не сбываются, но дело в том, что во всех моделях, экономических прогнозах всегда закладывается рациональность ожиданий, рациональность поведения потребителей, компаний. Беда в том, что человек –существо иррациональное, с математической точностью его действия не просчитаешь. Помните, как Криштиану Рональду, известный последователь ЗОЖ, во время одной пресс-конференции демонстративно, резко отодвинул от себя бутылку с Coca-Cola, и акции этой компании на фондовой бирже тут же упали на 4%!– Если надежда на восстановление политического диалога между Москвой и Вашингтоном начнет таять, рубль упадет? Он может упасть до отметки в 150-200 по отношению к доллару?– Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет. Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 – при текущих нефтяных ценах, конечно.Укрепляться же российская валюта, по нашим расчетам, может до отметки 83 рубля за доллар. По нынешним временам, это хороший курс. Дело в том, что при среднегодовом курсе 82 рубля за доллар так называемый текущий счет платежного баланса России становится нулевым. Обычно же в России профицит текущего счета, то есть поступление денежных средств превышает их расходование. Когда, грубо говоря, экспортные операции превосходят импортные.– Как за последние три года, с момента начала СВО, изменилась внешняя торговля РФ?– Россия с тех пор столкнулась с явлением, которое можно назвать шоком деглобализации. Оно повлекло существенные структурные изменения во внешней торговле страны. С одной стороны, значимо сузилась открытость экономики РФ, с другой – произошла ее переориентация с запада на восток. До февраля 2022 года безоговорочно основным внешнеторговым партнером России был Евросоюз. Если к ЕС добавить ряд других стран континента, то на них в общей сложности приходилось более 50% российского экспорта и импорта.– Остальные проценты кто занимал?– Китай, другие азиатские страны, государства СНГ, которые также были важны тогда во внешнеэкономической деятельности России.– Что конкретно поменялось к настоящему времени?– Все. Достаточно сказать, что место Евросоюза однозначно занял Китай. По нашим оценкам, КНР сейчас занимает почти половину российского импорта и более трети экспорта. Плюс более 15% экспорта – это Индия. То есть, если раньше половина всей внешней торговли нашей страны приходилась на Евросоюз, то теперь на Китай и Индию.– Но торговля с ними растет главным образом за счет поставок им энергоресурсов. Это проблема?– Это не то чтобы проблема – таково свойство нашей экономики. И знаете, что особенно интересно: несмотря на столь крутой поворот внешнеторговой деятельности России с Запада на Восток, товарные структуры и по экспорту, и по импорту остались практически прежними.– Это что значит?– Если говорить, например, об экспорте, то всегда порядка 60% российского экспорта занимало минеральное топливо и 15-17% – металлы и металлоизделия. Изменилось ли что-то в этом смысле после 2022 года? Почти ничего. Наши расчеты свидетельствуют, что в период с 2023 по 2024 годы 61% экспорта РФ по-прежнему приходился на минеральное топливо и 14-15% – на металлы и металлоизделия. Как и ранее, далее идет продукция химической промышленности и сельского хозяйства. Понятно, что вряд ли за такой маленький срок, как три года, можно полностью перестроить экономику. Но что даже более примечательно: по импорту ровно такая же картина. Так, до 2022 года 46-48% импорта РФ составляли машины и оборудование, транспортные средства. В прошлый год экспорт всего этого также составлял 48%. Импорт продукции химической промышленности до 2022 года был на отметке 17-18%, в прошлый год – 18%. То есть просто сейчас все это идет со стороны Азии.– Невероятно.– Именно так. Ведь мало кто верил, точнее никто не верил, что экономика России окажется столь мобильной. На первых этапах шока большинство из-за давления Запада предрекали ей, если не полный крах, то критическое сокращение темпов роста ВВП, значительное ослабление рубля, высокую инфляцию. Но никакого коллапса не произошло. В итоге, что мы видим? Да, объемы экспорта у нас действительно сократились. Были 27-28% ВВП, стали 21-22%. Импорт был 21,5%, стал 18%. То есть открытость отечественной экономики действительно снизилась, но снизилась она в гораздо меньшей степени, чем это предполагали авторы антироссийских ограничений.– В чем они просчитались?– Недооценили степень адаптивности экономики России к шоку. Весной 2022 года, например, многие предрекали спад российского ВВП более чем на 5%, 10% или даже 15%. В действительности же он снизился на 2,1%. Наша экономика продемонстрировала колоссальную живучесть, которую никто не мог представить по трем причинам: благодаря тому, что за прошедшие годы она стала рыночной (будь она регулируемой, как при СССР, сделать это было бы гораздо сложнее). Благодаря грамотной политике властей, Минфина, ЦБ. И, наконец, мировой опыт показывает: многие склонны недооценивать степень адаптивности экономик как, по сути, "живых организмов". Их гораздо проще серьезно повредить изнутри, но не снаружи.– При столь крутом повороте на восток у Москвы сохраняются сегодня торгово-экономические отношения с ЕС?– Конечно, связи сохраняются. Скажу больше, они остаются значимыми для обеих сторон.– По каким товарам?– Россия продает Европе сейчас главным образом СПГ и ряд других товаров. Импортирует РФ оттуда по-прежнему продукцию обрабатывающей промышленности, продукцию химической промышленности (например, медикаменты) и продукты питания.– В какой валюте сегодня ведет ВЭД Россия?– Львиную долю (80%) своих экспортно-импортных операций Россия ведет уже в рубле и валютах дружественных стран. В первую очередь, это, конечно, юань, а также турецкая лира, индийская рупия, дирхам ОАЭ, валюты стран СНГ. В долларах и евро сегодня идет лишь 20% внешней торговли РФ. Кстати, Москва никогда не была против торговли в долларах. Как неоднократно подчеркивалось властями, не мы отказались от американской валюты, а нам запретили вести торговлю в ней. Так что, если по мере улучшения отношений между РФ и США, будет расти доля расчетов Москвы в долларах, мы будем только рады.– Почему?– Таким образом, начнет улучшаться доступ России к импорту. Дело в том, что с середины прошлого года у нас возникла уникальная ситуация, когда внутренний спрос на различные импортные товары (автомобили, бытовую технику, например) рос, то есть расходы домашних хозяйств росли, а импорт сокращался. Такого у нас никогда не было. Мы видели примеры, когда люди были готовы платить очень большие деньги за отдельные автомобили или потребительские товары. И часто это связано именно с тем, что их стало гораздо сложнее купить, причем не обязательно это из Европы, из Китая тоже, потому что нужно соблюсти все эти вторичные санкции. Возможность снова рассчитываться долларом будет в таких ситуациях очень кстати.– Что со SWIFT? При ослаблении антироссийских санкций в области финансов со стороны США, возможно возвращение России в межбанковскую систему передачи финансовой информации и совершения платежей?– SWIFT вообще не американская система: она была создана в Брюсселе, где и расположена по сей день ее штаб-квартира. Так что возможное послабление финансовых санкций со стороны Белого дома на отключение/подключение России к SWIFT никак не влияет. Но, как мы видим, и без нее можно проводить трансграничные расчеты.– Что бы ни говорил сегодня Трамп, судя по заявлениям лидеров европейских стран, санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Насколько высок запас прочности у России?– Несмотря на невиданное давление Запада, запас прочности у России остается высоким. Хотя часть так называемых "буферов" мы израсходовали, он по-прежнему включает в себя низкий уровень госдолга, уникальное конкурентное преимущество в части стабильных экспертных поступлений, приверженность правилам бюджетной дисциплины и ответственной политики Банка России.Словом, закрыть российскую экономику невозможно, и последние три года – еще одно тому подтверждение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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