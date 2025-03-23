Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.03.2025 (обновлено: 13:26 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/kurskaya-2006768105.html
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:20:00+03:00
2025-03-23T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Курская область
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки

МО: ВСУ потеряли более 190 боевиков и 3 бронемашины в Курской области за сутки

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала