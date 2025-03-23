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ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки

ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки

ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:20:00+03:00

2025-03-23T13:20:00+03:00

2025-03-23T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров.

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, курская область