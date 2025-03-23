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ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:20:00+03:00
2025-03-23T13:20:00+03:00
2025-03-23T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, три бронемашины на курском направлении за сутки, сообщило в сводке Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Курская область
ВСУ потеряли более 190 боевиков в курском приграничье за сутки
МО: ВСУ потеряли более 190 боевиков и 3 бронемашины в Курской области за сутки