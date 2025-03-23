https://ria.ru/20250323/kuban-2006832384.html
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак - РИА Новости, 23.03.2025
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак
Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:58:00+03:00
2025-03-23T22:58:00+03:00
2025-03-23T22:58:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
энгельс
усть-лабинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в надзорном ведомстве края. Установлено, что днём 22 марта трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там юноши увидели собачью стаю. Несколько собак набросились и начали кусать их за разные части тела. "В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении. Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку.
https://ria.ru/20250306/sobaki-2003355791.html
усть-лабинск
энгельс
усть-лабинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-лабинск, энгельс, усть-лабинский район
Происшествия, Усть-Лабинск, Энгельс, Усть-Лабинский район
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак
На Кубани три подростка попали в больницу после нападения стаи собак