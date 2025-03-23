Рейтинг@Mail.ru
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/kuban-2006832384.html
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак - РИА Новости, 23.03.2025
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак
Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:58:00+03:00
2025-03-23T22:58:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
энгельс
усть-лабинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в надзорном ведомстве края. Установлено, что днём 22 марта трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там юноши увидели собачью стаю. Несколько собак набросились и начали кусать их за разные части тела. "В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении. Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку.
https://ria.ru/20250306/sobaki-2003355791.html
усть-лабинск
энгельс
усть-лабинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-лабинск, энгельс, усть-лабинский район
Происшествия, Усть-Лабинск, Энгельс, Усть-Лабинский район
На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак

На Кубани три подростка попали в больницу после нападения стаи собак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в надзорном ведомстве края.
Установлено, что днём 22 марта трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там юноши увидели собачью стаю. Несколько собак набросились и начали кусать их за разные части тела.
"В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Пермском крае женщина умерла после нападения стаи собак
6 марта, 10:45
 
ПроисшествияУсть-ЛабинскЭнгельсУсть-Лабинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала