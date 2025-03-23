https://ria.ru/20250323/kuban-2006832384.html

На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак

На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак - РИА Новости, 23.03.2025

На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак

Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T22:58:00+03:00

2025-03-23T22:58:00+03:00

2025-03-23T22:58:00+03:00

происшествия

усть-лабинск

энгельс

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в надзорном ведомстве края. Установлено, что днём 22 марта трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там юноши увидели собачью стаю. Несколько собак набросились и начали кусать их за разные части тела. "В результате пострадали 12 и 13-летние подростки и 18-летний парень, они госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении. Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку.

https://ria.ru/20250306/sobaki-2003355791.html

усть-лабинск

энгельс

усть-лабинский район

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происшествия, усть-лабинск, энгельс, усть-лабинский район