https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

У Запада есть все основания признать Крым, заявил Константинов

У Запада есть все основания признать Крым, заявил Константинов - РИА Новости, 23.03.2025

У Запада есть все основания признать Крым, заявил Константинов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T07:39:00+03:00

2025-03-23T07:39:00+03:00

2025-03-23T12:47:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. "Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом. Оснований для признания Крыма более чем. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике", — сказал он. Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором Штаты призовут ООН признать полуостров частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. По словам Константинова, ни у одного международного эксперта, посетившего Крым с 2014 года, не возникло сомнений в правоте жителей полуострова и трактовании юридических оснований для проведения референдума. "Ситуация, когда Крым хотели полностью уничтожить как субъект, как идентичность, как культуру, как народ, как людей, — это и дало право на проведение референдума. Крым стал примером бескровной реализации права народа на самоопределение", — сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "акрыт окончательно".

https://ria.ru/20250322/krym-2006623859.html

https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html

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россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон