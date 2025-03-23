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Путешественник во времени: как человек из СССР попал в в Российскую империю - РИА Новости, 23.03.2025
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08:50 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/krapivin-2006471998.html
Путешественник во времени: как человек из СССР попал в в Российскую империю
Путешественник во времени: как человек из СССР попал в в Российскую империю - РИА Новости, 23.03.2025
Путешественник во времени: как человек из СССР попал в в Российскую империю
В истории человечества есть множество таинственных историй, которые до сих пор вызывают интерес и споры. Одна из них связана с делом Сергея Дмитриевича... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:50:00+03:00
2025-03-23T08:50:00+03:00
российская империя
тобольск
ссср
григорий распутин
джонни уокер
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В истории человечества есть множество таинственных историй, которые до сих пор вызывают интерес и споры. Одна из них связана с делом Сергея Дмитриевича Крапивина, которого в 1897 году задержали в Тобольске, куда он попал прямиком из СССР.Это загадочный случай стал известен благодаря документам Российской империи, якобы рассекреченным в конце 1950-х. До сих пор специалисты расходятся во мнениях, что это мистификация или реальный факт перемещения во времени.Загадочный незнакомецВ один из дней в конце августа на улицах сибирского города Тобольска обращал на себя внимание окружающих мужчина средних лет в довольно странной одежде. Он сильно нервничал, озирался и выглядел растерянным и испуганным.Естественно, что столь странным незнакомцем заинтересовались городовые. Мужчина охотно пошел на контакт — сообщил, что его зовут Сергей Дмитриевич Крапивин, а затем начал говорить такое, что полицейские поспешили отвезти его в участок.Вследствие проведенного допроса выяснилось, что задержанный был уроженцем города Ангарск, которого в 1897 году еще не существовало, он был основан только в 1945 году.Это сильно удивило полицейских, но куда больше они изумились тому, что мужчина утверждал, что родился в 1965 году.Оператор ПЭВМ в царской РоссииМужчина подробно рассказал, что Российская империя скоро прекратит свое существование и на ее месте появится Советский Союз. Также Сергей Крапивин поведал о том, что работал оператором ПЭВМ, что в переводе на современный язык звучит как персональный компьютер.На вопрос, как он сумел переместиться из будущего, мужчина не смог дать связанного ответа. Крапивин рассказал, что просто почувствовал себя плохо, резко заболела голова в теменной части, и он потерял сознание.Спустя некоторое время он пришел в себя и обнаружил, что лежит на земле за чертой города. Придя в город, он поразился убранству улиц и странной одежде людей. Больше мужчина ничего вспомнить не смог.В итоге полицейские, посовещавшись, арестовали странного незнакомца и поместили в камеру, вызвав доктора.Приехавший врач и освидетельствовал состояние мужчины как "тихое помешательство".Гостя из будущего поместили в дом для умалишенных, где тот прожил почти 20 лет, дальнейшие следы незнакомца теряются в истории.Есть вероятность, что документ об этом инциденте сохранился и находится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве.Версии происшедшегоОдним из возможных объяснений этого происшествия является то, что Крапивин мог быть жертвой психического расстройства или галлюцинаций. Однако существуют и более экзотические теории о путешествиях во времени.Данная гипотеза основывается на том, что его описание будущего совпадает с историческими событиями, произошедшими позже. Например, он предсказал распад Российской империи и появление СССР.В интернете существуют и совсем экзотичные версии, например, что Капустин станет впоследствии не кем иным, как Григорием Распутиным. Этим и объясняется способность старца предсказывать многие события будущего.Современная наука случай с Крапивиным достоверным не признает, и то, что он мог прибыть из будущего, отрицает.Самолет свалился из прошлогоВпрочем, случай с Крапивиным далеко не единственный, и иногда путешественники во времени могут буквально "свалиться на нас с неба".Что и произошло в тихом 1996 году, когда на английской лужайке перед домом Марты Кроуфорд приземлился американский истребитель времен второй мировой войны Р-40 "Кертис".Пилот самолета сообщил ошеломленной англичанке, что прибыл из 1944 года.Правда, когда пилота и самолёт доставили на базу воздушно-военных сил США в Великобритании, журналистам объявили, что Джон Уокер — это владелец отреставрированного самолета Р-40, страдающий шизофренией, которая обострилась на почве неуемного изучения авиации второй мировой войны.Затем английского летчика, как и Сергея Крапивина, благополучно отправили в психбольницу.
российская империя
тобольск
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российская империя, тобольск, ссср, григорий распутин, джонни уокер
Российская империя, Тобольск, СССР, Григорий Распутин, Джонни Уокер

Путешественник во времени: как человек из СССР попал в в Российскую империю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФестиваль ландшафтных объектов "Архстояние"
Фестиваль ландшафтных объектов Архстояние - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В истории человечества есть множество таинственных историй, которые до сих пор вызывают интерес и споры. Одна из них связана с делом Сергея Дмитриевича Крапивина, которого в 1897 году задержали в Тобольске, куда он попал прямиком из СССР.
Это загадочный случай стал известен благодаря документам Российской империи, якобы рассекреченным в конце 1950-х. До сих пор специалисты расходятся во мнениях, что это мистификация или реальный факт перемещения во времени.

Загадочный незнакомец

В один из дней в конце августа на улицах сибирского города Тобольска обращал на себя внимание окружающих мужчина средних лет в довольно странной одежде. Он сильно нервничал, озирался и выглядел растерянным и испуганным.
© Фото : Народный каталог православной архитектурыВид на Тобольск, 1873 год
Вид на Тобольск, 1873 год - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Фото : Народный каталог православной архитектуры
Вид на Тобольск, 1873 год
Естественно, что столь странным незнакомцем заинтересовались городовые. Мужчина охотно пошел на контакт — сообщил, что его зовут Сергей Дмитриевич Крапивин, а затем начал говорить такое, что полицейские поспешили отвезти его в участок.
Вследствие проведенного допроса выяснилось, что задержанный был уроженцем города Ангарск, которого в 1897 году еще не существовало, он был основан только в 1945 году.
Это сильно удивило полицейских, но куда больше они изумились тому, что мужчина утверждал, что родился в 1965 году.
© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанкВ старой части города Тобольска
В старой части города Тобольска - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Олег Макаров
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В старой части города Тобольска

Оператор ПЭВМ в царской России

Мужчина подробно рассказал, что Российская империя скоро прекратит свое существование и на ее месте появится Советский Союз. Также Сергей Крапивин поведал о том, что работал оператором ПЭВМ, что в переводе на современный язык звучит как персональный компьютер.
На вопрос, как он сумел переместиться из будущего, мужчина не смог дать связанного ответа. Крапивин рассказал, что просто почувствовал себя плохо, резко заболела голова в теменной части, и он потерял сознание.
© РИА Новости / Эттингер | Перейти в медиабанкГлавные ворота Тобольского кремля
Главные ворота Тобольского кремля - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Эттингер
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Главные ворота Тобольского кремля
Спустя некоторое время он пришел в себя и обнаружил, что лежит на земле за чертой города. Придя в город, он поразился убранству улиц и странной одежде людей. Больше мужчина ничего вспомнить не смог.
В итоге полицейские, посовещавшись, арестовали странного незнакомца и поместили в камеру, вызвав доктора.
Приехавший врач и освидетельствовал состояние мужчины как "тихое помешательство".
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкОператор ЭВМ
Оператор ЭВМ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Оператор ЭВМ
Гостя из будущего поместили в дом для умалишенных, где тот прожил почти 20 лет, дальнейшие следы незнакомца теряются в истории.
Есть вероятность, что документ об этом инциденте сохранился и находится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве.

Версии происшедшего

Одним из возможных объяснений этого происшествия является то, что Крапивин мог быть жертвой психического расстройства или галлюцинаций. Однако существуют и более экзотические теории о путешествиях во времени.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКамера в тюрьме
Камера в тюрьме - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Камера в тюрьме
Данная гипотеза основывается на том, что его описание будущего совпадает с историческими событиями, произошедшими позже. Например, он предсказал распад Российской империи и появление СССР.
В интернете существуют и совсем экзотичные версии, например, что Капустин станет впоследствии не кем иным, как Григорием Распутиным. Этим и объясняется способность старца предсказывать многие события будущего.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГригорий Распутин
Григорий Распутин - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости
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Григорий Распутин
Современная наука случай с Крапивиным достоверным не признает, и то, что он мог прибыть из будущего, отрицает.

Самолет свалился из прошлого

Впрочем, случай с Крапивиным далеко не единственный, и иногда путешественники во времени могут буквально "свалиться на нас с неба".
© Public domainИстребитель времен второй мировой войны Р-40 "Кертис"
Истребитель времен второй мировой войны Р-40 Кертис - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Истребитель времен второй мировой войны Р-40 "Кертис"
Что и произошло в тихом 1996 году, когда на английской лужайке перед домом Марты Кроуфорд приземлился американский истребитель времен второй мировой войны Р-40 "Кертис".
Пилот самолета сообщил ошеломленной англичанке, что прибыл из 1944 года.
© РИА Новости / В. Белоколодов | Перейти в медиабанкВид на площадь имени Ленина в городе Ангарск
Вид на площадь имени Ленина в городе Ангарск - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости / В. Белоколодов
Перейти в медиабанк
Вид на площадь имени Ленина в городе Ангарск
Правда, когда пилота и самолёт доставили на базу воздушно-военных сил США в Великобритании, журналистам объявили, что Джон Уокер — это владелец отреставрированного самолета Р-40, страдающий шизофренией, которая обострилась на почве неуемного изучения авиации второй мировой войны.
Затем английского летчика, как и Сергея Крапивина, благополучно отправили в психбольницу.
 
Российская империяТобольскСССРГригорий РаспутинДжонни Уокер
 
 
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