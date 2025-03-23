https://ria.ru/20250323/koshki-2006785052.html

В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек

В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек - РИА Новости, 23.03.2025

В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек

Волонтеры спасли ещё 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы в субботу, в данный момент операция по спасению продолжается, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:16:00+03:00

2025-03-23T15:16:00+03:00

2025-03-23T15:16:00+03:00

москва

происшествия

кошки

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры спасли ещё 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы в субботу, в данный момент операция по спасению продолжается, сообщила РИА Новости организатор спасения кошек Юлия Борзова. Ранее она рассказала, что в четверг волонтеры спасли 13 кошек, спасения ожидали еще около 10 животных. Пожилой хозяйке кошек стало плохо во время прогулки, её госпитализировали на скорой. Спасенные кошки были отправлены на лечение, после чего им будут искать новый дом. "Одиннадцать поймали. Ночью в ловушки попались ещё две кошки. Сегодня продолжение", - рассказала Борзова. Девушка отметила, что, по предварительным данным, в квартире может оставаться одна кошка.

https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, кошки