https://ria.ru/20250323/koshki-2006785052.html
В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек
В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек - РИА Новости, 23.03.2025
В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек
Волонтеры спасли ещё 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы в субботу, в данный момент операция по спасению продолжается, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:16:00+03:00
2025-03-23T15:16:00+03:00
2025-03-23T15:16:00+03:00
москва
происшествия
кошки
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры спасли ещё 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы в субботу, в данный момент операция по спасению продолжается, сообщила РИА Новости организатор спасения кошек Юлия Борзова. Ранее она рассказала, что в четверг волонтеры спасли 13 кошек, спасения ожидали еще около 10 животных. Пожилой хозяйке кошек стало плохо во время прогулки, её госпитализировали на скорой. Спасенные кошки были отправлены на лечение, после чего им будут искать новый дом. "Одиннадцать поймали. Ночью в ловушки попались ещё две кошки. Сегодня продолжение", - рассказала Борзова. Девушка отметила, что, по предварительным данным, в квартире может оставаться одна кошка.
https://ria.ru/20240214/sobaka-1927320485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, кошки
Москва, Происшествия, кошки
В Москве из захламленной квартиры спасли еще 13 кошек
Волонтеры спасли еще 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Волонтеры спасли ещё 13 кошек из захламленной квартиры на юге Москвы в субботу, в данный момент операция по спасению продолжается, сообщила РИА Новости организатор спасения кошек Юлия Борзова.
Ранее она рассказала, что в четверг волонтеры спасли 13 кошек, спасения ожидали еще около 10 животных. Пожилой хозяйке кошек стало плохо во время прогулки, её госпитализировали на скорой. Спасенные кошки были отправлены на лечение, после чего им будут искать новый дом.
"Одиннадцать поймали. Ночью в ловушки попались ещё две кошки. Сегодня продолжение", - рассказала Борзова.
Девушка отметила, что, по предварительным данным, в квартире может оставаться одна кошка.