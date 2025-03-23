Таубер рассказала о желании спецслужбами Молдавии тотального контроля
Депутат Таубер: спецслужбы Молдавии хотят контролировать граждан без суда
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) намерена получить возможность наблюдать за гражданами без согласования с судом, что приведет к контролю над гражданами, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов осудила инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая предполагает введение наказания за так называемую онлайн-дезинформацию и расширение полномочий спецслужб, считая, что это узаконит массовую слежку за гражданами.
"Молдавские спецслужбы рвутся к тотальному контролю над гражданами. Если сегодня наблюдение возможно с разрешения суда, то завтра они хотят следить за нами, опираясь лишь на одно слово начальника. Мотивируют это "борьбой с электоральной коррупцией", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, это может привести к нарушению всех базовых гражданских прав: на частную жизнь, свободу выражения и передвижения, презумпцию невиновности.
"Ранее спецслужбы уже "расширили" полномочия, разрешив себе следить за людьми без возбуждения уголовных дел, но хотя бы через суд. А сейчас — это уже даже не шаг к полицейскому государству, это прыжок в пропасть. Если мы промолчим сегодня, то завтра нас начнут хватать за руки на улицах и в собственных домах", - пояснила свою позицию депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
В Молдавии вели слежку за тысячами граждан по делу о подкупе избирателей
10 ноября 2024, 23:24