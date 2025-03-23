https://ria.ru/20250323/kontrol-2006797486.html

Таубер рассказала о желании спецслужбами Молдавии тотального контроля

Таубер рассказала о желании спецслужбами Молдавии тотального контроля - РИА Новости, 23.03.2025

Таубер рассказала о желании спецслужбами Молдавии тотального контроля

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) намерена получить возможность наблюдать за гражданами без согласования с судом, что приведет к контролю над... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:36:00+03:00

2025-03-23T16:36:00+03:00

2025-03-23T16:36:00+03:00

в мире

молдавия

марина таубер

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КИШИНЕВ, 23 мар - РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) намерена получить возможность наблюдать за гражданами без согласования с судом, что приведет к контролю над гражданами, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов осудила инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), которая предполагает введение наказания за так называемую онлайн-дезинформацию и расширение полномочий спецслужб, считая, что это узаконит массовую слежку за гражданами. "Молдавские спецслужбы рвутся к тотальному контролю над гражданами. Если сегодня наблюдение возможно с разрешения суда, то завтра они хотят следить за нами, опираясь лишь на одно слово начальника. Мотивируют это "борьбой с электоральной коррупцией", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, это может привести к нарушению всех базовых гражданских прав: на частную жизнь, свободу выражения и передвижения, презумпцию невиновности. "Ранее спецслужбы уже "расширили" полномочия, разрешив себе следить за людьми без возбуждения уголовных дел, но хотя бы через суд. А сейчас — это уже даже не шаг к полицейскому государству, это прыжок в пропасть. Если мы промолчим сегодня, то завтра нас начнут хватать за руки на улицах и в собственных домах", - пояснила свою позицию депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250323/moldavija-2006755976.html

https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982976901.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, возрождение