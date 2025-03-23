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Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье
Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье - РИА Новости, 23.03.2025
Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье
Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T06:16:00+03:00
2025-03-23T06:16:00+03:00
2025-03-23T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Население ждет русскую армию как освободителей. Жители Константиновки боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в ВСУ прямо на украинских блокпостах", — рассказал собеседник агентства.Ранее в подполье рассказали РИА Новости, что украинские военнослужащие массово мародерствуют в Константиновке, грабя дома местных жителей.В середине февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска "разрезают" оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе располагается крупный транзитный железнодорожный узел.
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константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье
Население Константиновки ждет ВС России как освободителей