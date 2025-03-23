https://ria.ru/20250323/konstantinovka-2006739146.html

Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье

Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье - РИА Новости, 23.03.2025

Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье

Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T06:16:00+03:00

2025-03-23T06:16:00+03:00

2025-03-23T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. "Население ждет русскую армию как освободителей. Жители Константиновки боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в ВСУ прямо на украинских блокпостах", — рассказал собеседник агентства.Ранее в подполье рассказали РИА Новости, что украинские военнослужащие массово мародерствуют в Константиновке, грабя дома местных жителей.В середине февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска "разрезают" оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе располагается крупный транзитный железнодорожный узел.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006624577.html

константиновка

донецкая народная республика

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константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф