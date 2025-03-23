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"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине - РИА Новости, 23.03.2025
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14:50 23.03.2025 (обновлено: 16:10 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине - РИА Новости, 23.03.2025
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:50:00+03:00
2025-03-23T16:10:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
стив уиткофф
такер карлсон
киев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Вашингтон, вероятно, пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти", — написал он.Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.
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в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, стив уиткофф, такер карлсон, киев
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Такер Карлсон, Киев
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине

Профессор Дизен: Вашингтон осознал, что мир не наступит при Зеленском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Вашингтон, вероятно, пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти", — написал он.
Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".
Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийСтив УиткоффТакер КарлсонКиев
 
 
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