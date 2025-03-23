https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html

"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине

"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине - РИА Новости, 23.03.2025

"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине

Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:50:00+03:00

2025-03-23T14:50:00+03:00

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в мире

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

стив уиткофф

такер карлсон

киев

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Вашингтон, вероятно, пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти", — написал он.Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

украина

вашингтон (штат)

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в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, стив уиткофф, такер карлсон, киев