https://ria.ru/20250323/konflikt-2006780242.html
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине - РИА Новости, 23.03.2025
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:50:00+03:00
2025-03-23T14:50:00+03:00
2025-03-23T16:10:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
стив уиткофф
такер карлсон
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вашингтон осознал, что мир на Украине не наступит, пока Владимир Зеленский находится у власти, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Вашингтон, вероятно, пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти", — написал он.Накануне спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Как заявил Уиткофф, центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".Ранее, 19 марта, издание Politico сообщило, что Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер участвовали в тайных переговорах с политическими оппонентами Зеленского.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, стив уиткофф, такер карлсон, киев
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Такер Карлсон, Киев
"Мир невозможен": На Западе сделали тревожный вывод об Украине
Профессор Дизен: Вашингтон осознал, что мир не наступит при Зеленском