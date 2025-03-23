https://ria.ru/20250323/kolomna-2006802063.html
В Коломне нашли тело новорожденного ребенка в канализационной трубе
В Коломне нашли тело новорожденного ребенка в канализационной трубе - РИА Новости, 23.03.2025
В Коломне нашли тело новорожденного ребенка в канализационной трубе
Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковной Коломне, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T17:28:00+03:00
2025-03-23T17:28:00+03:00
2025-03-23T17:28:00+03:00
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
озеры
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковной Коломне, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "Вчера, 22 марта 2025 года, в вечернее время в подвале дома на улице Строительная в деревне Емельяновка города Озеры в городском округе Коломна при проведении работ по очистке засора в системе канализации в трубе обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в сообщении. Ведомство подчеркнуло, что точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Уточняется, что коломенская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
https://ria.ru/20250311/telo-2004320873.html
коломна
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), озеры
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Озеры
В Коломне нашли тело новорожденного ребенка в канализационной трубе
В канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка