https://ria.ru/20250323/kofe-2006756576.html

Россиянам рассказали, как правильно выбрать растворимый кофе

Россиянам рассказали, как правильно выбрать растворимый кофе - РИА Новости, 23.03.2025

Россиянам рассказали, как правильно выбрать растворимый кофе

Качественный растворимый кофе не оставляет осадка, даже если размешать его в холодной воде, рассказал РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании The... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:22:00+03:00

2025-03-23T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Качественный растворимый кофе не оставляет осадка, даже если размешать его в холодной воде, рассказал РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании The Welder Catherine Сергей Митрофанов. "Качественный растворимый кофе обычно полностью растворяется даже в холодной воде, не оставляя заметного осадка. Если на дне чашки остаются крупинки или гуща, это может говорить о наличии примесей", — сказал он. Эксперт назвал и другие признаки, по которым можно оценить качество растворимого кофе. Так, например, при выборе напитка в магазине нужно обращать внимание на состав: стоит насторожиться, если в нем не указан используемый сорт кофе. Арабика обладает более мягким, насыщенным вкусом и содержит меньше кофеина, робуста — более резкий, чаще горький кофе с более высоким содержанием кофеина; из-за низкой стоимости производители иногда выбирают второй вариант. Стоит посмотреть и на срок хранения — важно отсчитывать его именно с момента производства, а не фасовки. По истечении времени продукт теряет свои вкусоароматические свойства, залежавшийся кофе будет иметь плоский, древесный вкус. Во время непосредственного приготовления напитка нужно оценивать вкус и аромат: например, запах должен быть насыщенным, но без химических примесей. Вкусоароматическими добавками производители максируют дефекты качества. А карамельными ароматизаторами скрывают пересушенное зерно и горелый привкус. "Растворимый кофе может казаться простым продуктом, однако это обманчивое ощущение из-за легкости его приготовления", — отметил эксперт. По его словам, производство такого кофе — "это сложный ресурсоемкий процесс, который включает в себя много этапов, каждый из которых влияет на вкус и качество конечного продукта". Митрофанов объяснил, что для приготовления растворимого кофе нужно вырастить и собрать зерно, обработать, высушить, правильно упаковать и транспортировать, хранить в подходящих условиях, затем обжарить, размолоть, заварить, сгустить, просушить и после этого расфасовать для покупателя. "Ошибка или попытка сэкономить на каждом из этапов может привести к существенным изменениям качества и вкуса конечного продукта", — добавил он. Эксперт также напомнил, что срок хранения кофе — до 18 месяцев, но это касается только закрытой герметичной упаковки. В свою очередь, открытый кофе теряет свойства быстро, "тут счет не на месяцы, а на часы, максимум дни", заключил он.

https://ria.ru/20241204/kofe-1987224897.html

https://ria.ru/20241003/kofe-1597909868.html

https://ria.ru/20240916/kofe-1972877166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, еда, россия