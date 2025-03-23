https://ria.ru/20250323/kinolog-2006734573.html

Кинолог рассказал, что рыба полезна для собак

Кинолог рассказал, что рыба полезна для собак - РИА Новости, 23.03.2025

Кинолог рассказал, что рыба полезна для собак

Рыба в натуральном рационе собаки является незаменимым источником полезных микроэлементов, но и не так безобидна, поэтому добавлять в рацион ее следует с... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:56:00+03:00

2025-03-23T03:56:00+03:00

2025-03-23T03:56:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рыба в натуральном рационе собаки является незаменимым источником полезных микроэлементов, но и не так безобидна, поэтому добавлять в рацион ее следует с осторожностью, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Все дело в нюансах. Основная опасность заключается в сырой свежей рыбе. Во-первых, это прямой путь к заражению питомца паразитами. Во-вторых, мелкие кости могут нанести серьезный урон здоровью, иногда с фатальными последствиями", - сказал Голубев. "И в-третьих, в сырой рыбе содержится вещество триметиламиноксид – оно блокирует усваиваемость железа у собак, и регулярное употребление продукта может привести к развитию анемии", - добавил он. Полностью отказываться от рыбы, по словам кинолога, не стоит – это настоящий кладезь аминокислот, жиров и микроэлементов. Благодаря им кости и зубы собаки станут крепкими, а шерсть будет блестеть. Однако при введении такого прикорма необходимо соблюдать определенные правила, уточнил он. Во-первых, рыба всегда должна быть после термической обработки (варить ее нужно 20-30 минут после закипания) или после глубокой заморозки в течение двух недель. Кроме того, нужно удалить все кости, а лучше перемолоть кусочки в блендере, чтобы у собаки не было никакого шанса подавиться или проглотить острые части, рассказал Голубев. Черную пленку в крупных тушках нужно вычищать, а жабры и жаберные крышки удалять, если они крупные и жесткие. Крупные ребра питомцу тоже лучше не давать или перемалывать. Мелкую рыбу можно целиком, но если что-то кажется опасным, все равно лучше перемалывать. Для питания подойдет также рыбная мука, но витаминов в ней меньше, добавил кинолог. При этом баловать рыбой собаку можно не чаще двух-трех раз в неделю, она должна составлять не более 10% рациона, предупредил он. "Между морской и речной рыбой, отдавайте предпочтение морской. Хорошо подходит собакам сельдь, горбуша, салака, навага, иваси, мойва, хек, пикша, треска. Нужно учитывать жирность, сельдь, например, подходит не всем, и если подходит, то в разных количествах из-за высокой своей жирности", - рассказал президент РКФ. Он напомнил, что жареная, соленая, копченая рыба категорически запрещена, потому что может привести к необратимым последствиям для здоровья собаки. Кроме того, все необходимые микроэлементы, содержащиеся в рыбе, питомец может получить из рыбьего жира. При этом чтобы определить дозу и курс приема, лучше обратиться к ветеринару, посоветовал Голубев.

https://ria.ru/20250318/sobaki-2005620032.html

https://ria.ru/20250316/sobaki-2005269815.html

https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html

https://ria.ru/20250216/kinolog-1999635719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)