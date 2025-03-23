https://ria.ru/20250323/kiev-2006793836.html

Власти Киева решили завершить отопительный сезон для экономии газа

Власти Киева решили завершить отопительный сезон для экономии газа - РИА Новости, 23.03.2025

Власти Киева решили завершить отопительный сезон для экономии газа

Власти Киева приняли решение завершить отопительный сезон с понедельника, 24 марта, чтобы сэкономить природный газ, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:13:00+03:00

2025-03-23T16:13:00+03:00

2025-03-23T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Киева приняли решение завершить отопительный сезон с понедельника, 24 марта, чтобы сэкономить природный газ, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. "С понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли ввиду прогноза синоптиков относительно стабильного потепления, а также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа", - написал Кличко в своем Telegram-канале. По его данным, аналогично прошлому году отопление начали отключать также в марте. Здания социальной сферы, включая медучреждения, школы и детсады, будут отключать от отопления по индивидуальным заявкам их руководителей. Мэр отметил, что на завершение работы централизованной системы теплоснабжения столицы нужно около недели. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе (ГТС) страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, а также ситуации по газоснабжению и газодобыче в контексте прохождения отопительного сезона. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.

https://ria.ru/20250306/es-2003444513.html

https://ria.ru/20250303/gaz-2002848185.html

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