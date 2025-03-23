Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру
Кадыров: референдум в Чечне стал отправной точкой на пути к миру и стабильности
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал референдум, прошедший в республике 23 марта 2003 года, отправной точкой на пути к миру и стабильности.
"Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 22-ю годовщину со дня принятия конституции Чеченской Республики. Этот день стал отправной точкой на пути к миру, стабильности и развитию нашего региона. 23 марта 2003 года жители Чеченской Республики на Всенародном референдуме сделали судьбоносный выбор в пользу мира и созидания. Принятие конституции положило начало восстановлению республики, укреплению её государственности и неуклонному развитию во всех сферах жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что конституция Чечни закрепила основные принципы общества – единство, законность, уважение к традициям и стремление к прогрессу. Глава региона считает, что этот документ стал символом суверенитета в составе России, гарантом стабильности и мирного будущего народа.
"Поздравляю всех с Днём конституции Чеченской Республики! Желаю благополучия, мира и новых успехов на благо нашей республики и всей России!", - отметил он.
На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.