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Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру - РИА Новости, 23.03.2025
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14:50 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/kadyrov-2006780077.html
Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру
Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру - РИА Новости, 23.03.2025
Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал референдум, прошедший в республике 23 марта 2003 года, отправной точкой на пути к миру и стабильности. РИА Новости, 23.03.2025
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал референдум, прошедший в республике 23 марта 2003 года, отправной точкой на пути к миру и стабильности. "Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 22-ю годовщину со дня принятия конституции Чеченской Республики. Этот день стал отправной точкой на пути к миру, стабильности и развитию нашего региона. 23 марта 2003 года жители Чеченской Республики на Всенародном референдуме сделали судьбоносный выбор в пользу мира и созидания. Принятие конституции положило начало восстановлению республики, укреплению её государственности и неуклонному развитию во всех сферах жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что конституция Чечни закрепила основные принципы общества – единство, законность, уважение к традициям и стремление к прогрессу. Глава региона считает, что этот документ стал символом суверенитета в составе России, гарантом стабильности и мирного будущего народа. "Поздравляю всех с Днём конституции Чеченской Республики! Желаю благополучия, мира и новых успехов на благо нашей республики и всей России!", - отметил он. На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html
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россия, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик)
Россия, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров (политик)
Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру

Кадыров: референдум в Чечне стал отправной точкой на пути к миру и стабильности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал референдум, прошедший в республике 23 марта 2003 года, отправной точкой на пути к миру и стабильности.
"Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 22-ю годовщину со дня принятия конституции Чеченской Республики. Этот день стал отправной точкой на пути к миру, стабильности и развитию нашего региона. 23 марта 2003 года жители Чеченской Республики на Всенародном референдуме сделали судьбоносный выбор в пользу мира и созидания. Принятие конституции положило начало восстановлению республики, укреплению её государственности и неуклонному развитию во всех сферах жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Кадыров назвал Чечню авангардом защитников страны
23 февраля, 16:12
Он добавил, что конституция Чечни закрепила основные принципы общества – единство, законность, уважение к традициям и стремление к прогрессу. Глава региона считает, что этот документ стал символом суверенитета в составе России, гарантом стабильности и мирного будущего народа.
"Поздравляю всех с Днём конституции Чеченской Республики! Желаю благополучия, мира и новых успехов на благо нашей республики и всей России!", - отметил он.
На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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13 марта, 15:52
 
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