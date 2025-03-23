https://ria.ru/20250323/kadyrov-2006780077.html

Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру

Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру - РИА Новости, 23.03.2025

Кадыров назвал референдум 2003 года в Чечне отправной точкой на пути к миру

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал референдум, прошедший в республике 23 марта 2003 года, отправной точкой на пути к миру и стабильности. РИА Новости, 23.03.2025

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россия

рамзан кадыров

ахмат кадыров (политик)

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал референдум, прошедший в республике 23 марта 2003 года, отправной точкой на пути к миру и стабильности. "Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 22-ю годовщину со дня принятия конституции Чеченской Республики. Этот день стал отправной точкой на пути к миру, стабильности и развитию нашего региона. 23 марта 2003 года жители Чеченской Республики на Всенародном референдуме сделали судьбоносный выбор в пользу мира и созидания. Принятие конституции положило начало восстановлению республики, укреплению её государственности и неуклонному развитию во всех сферах жизни", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что конституция Чечни закрепила основные принципы общества – единство, законность, уважение к традициям и стремление к прогрессу. Глава региона считает, что этот документ стал символом суверенитета в составе России, гарантом стабильности и мирного будущего народа. "Поздравляю всех с Днём конституции Чеченской Республики! Желаю благополучия, мира и новых успехов на благо нашей республики и всей России!", - отметил он. На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.

https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html

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россия, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик)