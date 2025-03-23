https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников

СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников - РИА Новости, 23.03.2025

СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников

Израиль с помощью египетских посредников представил палестинскому движению ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа, утверждает... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T06:01:00+03:00

2025-03-23T06:01:00+03:00

2025-03-23T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Израиль с помощью египетских посредников представил палестинскому движению ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа, утверждает агентство Синьхуа со ссылкой на неназванные египетские источники. "Израиль через египетских посредников предложил движению ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников, удерживаемых в Газе", — указано в материале со ссылкой на "хорошо осведомленные" египетские источники. Согласно данным агентства, план Израиля предполагает, что на первом этапе ХАМАС освободит 11 заложников и передаст тела 16 погибших, после чего последует перемирие сроком в 40 дней. "Позднее на втором этапе ХАМАС должно будет одновременно освободить всех оставшихся заложников", — добавило Синьхуа. По словам источников, предложение Израиля поддерживают США. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Как утверждает премьер-министр Биньямин Нетаньяху, атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС, касающиеся полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет.

https://ria.ru/20250321/gaza-2006431813.html

https://ria.ru/20250320/izrail-2006315440.html

https://ria.ru/20250319/eskalatsija-2005874531.html

https://ria.ru/20250320/khamas-2006090500.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году