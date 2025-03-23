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Появились подробности о погибшем при пожаре в магазине в Иваново
Появились подробности о погибшем при пожаре в магазине в Иваново - РИА Новости, 23.03.2025
Появились подробности о погибшем при пожаре в магазине в Иваново
Следственное управление СК РФ по Ивановской области сообщило в Telegram-канале, что при пожаре в продовольственном магазине в Иваново погиб, по предварительным... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:22:00+03:00
2025-03-23T15:22:00+03:00
2025-03-23T15:22:00+03:00
происшествия
россия
ивановская область
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 23 мар - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ивановской области сообщило в Telegram-канале, что при пожаре в продовольственном магазине в Иваново погиб, по предварительным данным, владелец торговой точки, проводится проверка. Ранее в воскресенье ГУ МЧС сообщало о пожаре в здании продовольственного магазина на улице 2-я Отрадная в Иваново на площади 30 квадратных метров. Погиб 53-летний мужчина. "Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины в результате пожара в продовольственном магазине", - сообщает СУСК. Следователем проводится осмотр места происшествия, будут назначены пожарно-техническая и медицинская судебные экспертизы. По предварительным данным СУСК, пожар произошел в нерабочее время, "погибший являлся владельцем магазина, который пришел, узнав о возгорании". Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар полностью ликвидирован.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ивановская область, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности о погибшем при пожаре в магазине в Иваново
СК: в Иваново при пожаре в продовольственном магазине погиб его владелец