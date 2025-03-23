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Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом - РИА Новости, 23.03.2025
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21:40 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/iran-2006826637.html
Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом
Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом - РИА Новости, 23.03.2025
Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом
Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в понедельник с официальным визитом столицу Армении, планируя обсудить с армянскими властями... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T21:40:00+03:00
2025-03-23T21:40:00+03:00
в мире
иран
закавказье
армения
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в понедельник с официальным визитом столицу Армении, планируя обсудить с армянскими властями двусторонние отношения и последние события в регионе Закавказья, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "В рамках постоянных консультаций между Исламской Республикой Иран и ее соседями по вопросам двусторонних отношений и изменений в регионе (Закавказья - ред.) министр иностранных дел нашей страны посетит в понедельник Ереван", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. По словам Багаи, в ходе визита, который должен состояться по инициативе армянской стороны, Аракчи встретится со своим коллегой, а также премьер-министром и другими представителями властей Армении. Помимо обсуждения двусторонних отношений на повестке дня будут последние события в регионе Закавказья.
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в мире, иран, закавказье, армения, аббас аракчи
В мире, Иран, Закавказье, Армения, Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом

Глава МИД Ирана Аракчи направится в Ереван, чтобы обсудить события в Закавказье

© AP Photo / Frank Franklin IIАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в понедельник с официальным визитом столицу Армении, планируя обсудить с армянскими властями двусторонние отношения и последние события в регионе Закавказья, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В рамках постоянных консультаций между Исламской Республикой Иран и ее соседями по вопросам двусторонних отношений и изменений в регионе (Закавказья - ред.) министр иностранных дел нашей страны посетит в понедельник Ереван", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана.
По словам Багаи, в ходе визита, который должен состояться по инициативе армянской стороны, Аракчи встретится со своим коллегой, а также премьер-министром и другими представителями властей Армении. Помимо обсуждения двусторонних отношений на повестке дня будут последние события в регионе Закавказья.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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В миреИранЗакавказьеАрменияАббас Аракчи
 
 
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