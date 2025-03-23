https://ria.ru/20250323/iran-2006826637.html

Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом

Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом - РИА Новости, 23.03.2025

Глава МИД Ирана посетит Ереван с официальным визитом

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в понедельник с официальным визитом столицу Армении, планируя обсудить с армянскими властями... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:40:00+03:00

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2025-03-23T21:40:00+03:00

в мире

иран

закавказье

армения

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит в понедельник с официальным визитом столицу Армении, планируя обсудить с армянскими властями двусторонние отношения и последние события в регионе Закавказья, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "В рамках постоянных консультаций между Исламской Республикой Иран и ее соседями по вопросам двусторонних отношений и изменений в регионе (Закавказья - ред.) министр иностранных дел нашей страны посетит в понедельник Ереван", - приводит слова Багаи официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. По словам Багаи, в ходе визита, который должен состояться по инициативе армянской стороны, Аракчи встретится со своим коллегой, а также премьер-министром и другими представителями властей Армении. Помимо обсуждения двусторонних отношений на повестке дня будут последние события в регионе Закавказья.

https://ria.ru/20250323/iran-2006799979.html

иран

закавказье

армения

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в мире, иран, закавказье, армения, аббас аракчи