https://ria.ru/20250323/iran-2006799979.html

Глава МИД Ирана исключил переговоры с США на прежних условиях

Глава МИД Ирана исключил переговоры с США на прежних условиях - РИА Новости, 23.03.2025

Глава МИД Ирана исключил переговоры с США на прежних условиях

Иранская сторона в нынешних условиях уже не может вступить в переговоры с США, если "кое-что не изменится", Тегеран, заявляя "нет" переговорам с США, опирается... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:59:00+03:00

2025-03-23T16:59:00+03:00

2025-03-23T17:21:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 мар - РИА Новости. Иранская сторона в нынешних условиях уже не может вступить в переговоры с США, если "кое-что не изменится", Тегеран, заявляя "нет" переговорам с США, опирается на собственный негативный опыт диалога с Вашингтоном и его последствий для республики, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Если мы вернемся к условиям СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий, ядерной сделки - ред.) того времени, мы определенно пойдем по тому же пути. Но вполне естественно, что с учетом имеющегося у нас опыта мы можем внести некоторые коррективы. Тот факт, что мы говорим "нет" переговорам с США, или на этом настаивает руководство, обусловлен нашим опытом, а не упрямством… как дипломат я заявляю, что в этих условиях вступать в переговоры с США уже невозможно, если только кое-что не изменится. Поэтому обсуждение отказа от переговоров с Вашингтоном не следует рассматривать как признак провала. Наш политический курс в отношении США не находится в состоянии стагнации", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса - военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи