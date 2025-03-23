https://ria.ru/20250323/iran-2006798521.html

Тегеран готов вести войну, но не стремится к ней, заявил глава МИД Ирана

Тегеран готов вести войну, но не стремится к ней, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 23.03.2025

Тегеран готов вести войну, но не стремится к ней, заявил глава МИД Ирана

Исламская республика Иран готова к ведению войны, но не стремится развязывать ее, "дипломатический путь" в отношениях с США не зашел в тупик, заявил глава МИД... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:48:00+03:00

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тегеран (город)

дональд трамп

аббас аракчи

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 23 мар – РИА Новости. Исламская республика Иран готова к ведению войны, но не стремится развязывать ее, "дипломатический путь" в отношениях с США не зашел в тупик, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. "Реальность такова, что нельзя сказать, что путь дипломатии зашел в тупик (в переговорах с США – ред.). Потому что альтернатива дипломатии – война. Поэтому все страны стараются максимально использовать дипломатические средства. Но иногда война неизбежна. Мы всегда избегали войны. При этом мы полностью готовы к войне и не боимся ее. Но мы не стремимся к ней, и это должно быть ясно", - сказал Аракчи, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи